El PSIB registra una llei per a protegir els consumidors d’abusos i usures, en especial en transport aeri i habitatge

El PSIB-PSOE ha registrat avui al Parlament un avantprojecte de llei de protecció als consumidors que cerca actualitzar i protegir als consumidors de les noves situacions i hàbits de consum, per evitar-ne abusos i usures que es donen en moltes pràctiques, en especial les que s’efectuen a través d’internet.

La diputada Patricia Gómez ha indicat aquest dimecres, durant la presentació de l'avantprojecte de llei, que un dels punts rellevant és la proposta d’increment considerable per a les sancions aplicades a grans empreses i companyies, com les aerolínies. En el cas de les sancions greus, es passa de 24.000 a 100.000 euros de sanció (com ha succeït a vegades per intentar cobrar equipatge de mà) i sancions d’1 milió d’euros per a les infraccions molt greus.

El text legislatiu també aprofundeix en la regulació de contractes d’habitatge, per evitar les usures detectades i denunciades en els darrers anys per part de consumidors i associacions de consumidors. En aquest sentit, s’introdueixen nous mecanismes legals per evitar que es produeixin casos d’usura financera, que fins i tot en alguns casos han provocat desnonaments il·legals. Per això, es crea un capítol nou per regular productes financers vinculats a l’habitatge, a fi que els consumidors rebin més informació abans de realitzar la contractació, que ajudarà a la presa de decisions més acurades.

Finalment, es creen les figures de la persona consumidora vulnerable i dels col·lectius subjectes a protecció especial. Segons ha indicat Gómez, es tracta d’un aspecte nou i fonamental, que vol protegir de manera prioritària els drets dels consumidors que es troben en situació més vulnerable, ja sigui per les dificultats provocades per l'escletxa digital com per les dificultats o problemes que puguin sorgir en la compra en línia i el comerç electrònic.