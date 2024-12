Més per Palma: «El Casal des Pil·larí ha de ser fruit del consens amb els seus veïnats»

«El Casal des Pil·larí ha de ser fruit del consens amb els veïnats del poble». Més per Palma reclama al govern de Cort que compleixi un compromís històric i que consensuï amb els veïnats el projecte del Casal. Aquest projecte, aprovat fa més d'una dècada, s'ha convertit en una reivindicació essencial per a aquest poble, un nucli històric del Pla de Sant Jordi que compta amb més de 2.500 habitants.

«El ple de l'Ajuntament va aprovar l'any 2010 el compromís de fer un casal de barri a Es Pil·larí. Després d'anys d'abandonament per part del Partit Popular, el govern d'esquerres reprengué la feina, i l'any 2022 es va aprovar un projecte que incloïa la neteja i la posada en valor de l'antiga explotació minera de Can Delomo. Aquesta iniciativa, a més de preservar la història i el patrimoni del barri, tenia l'objectiu de millorar els serveis públics d’un nucli que sofreix mancances greus d'equipaments», han explicat.

Ara, el Partit Popular ha optat per un projecte «menys ambiciós, que no arriba a satisfer les demandes del barri», assenyalen. «El govern municipal ha de donar veu als veïnats perquè, a la fi, puguin gaudir d'un casal que respongui a les seves necessitats», ha declarat Miquel Àngel Contreras, regidor de Més per Palma. «Aquest casal és molt més que un edifici: és una oportunitat per donar vida a un poble que ha crescut sense rebre els serveis que li corresponen».

Una necessitat urgent per a un poble en creixement

Es Pil·larí ha duplicat la seva població els darrers vint anys, i s'espera que continuï creixent a causa de la previsió de noves promocions d'habitatges. A més, excepte l'escola, el poble no compta amb cap equipament municipal.

L'Associació de Veïnats, amb més de 200 socis, ha estat l'encarregada de mantenir viva l'activitat del poble. «Fa anys que els majors no tenen un espai on socialitzar-se, i que els joves no disposen d'equipaments adequats», ha recordat Contreras. «És per això que és important que el Partit Popular reprengui el projecte des del consens amb els veïnats i veïnades. El Casal de Barri pot millorar molt la dinamització i la cohesió social del barri», remarca.

Una oportunitat de consens

Més per Palma insta l'equip de govern del PP a escoltar l'Associació de Veïnats i a consensuar un projecte que doni resposta a les necessitats actuals i futures des Pil·larí. «No és només una demanda històrica, sinó una necessitat urgent per garantir serveis essencials a un poble que, malgrat tot, segueix creixent», ha insistit Contreras.