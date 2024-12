Els càrrecs del Consell s'apugen el sou, cobraran més que els del Govern

El ple del Consell de Mallorca dijous va aprovar una actualització dels sous de tots els càrrecs polítics, des del Departament de Presidència varen detallar que feia, com a mínim, 28 anys que no ocorria, tot i que s'havien adaptat l'Índex de Preus de Consum (IPC) quan tocava.

El president, els vicepresidents, els consellers executius, els directors insulars i els secretaris tècnics cobraran un 7% més, de mitjana. Aquest fet suposa que el sou de Llorenç Galmés, el president, i els seus consellers insulars executius és més elevat que el de la presidenta del Govern, Marga Prohens, i els seus consellers autonòmics.

Vox va ser l'únic partit que va votar en contra de l'apujada de salari perquè consideren que els polítics han de costar menys a l'erari públic. «Sempre hem defensat que no s'ha d'augmentar la despesa política i, per això, obrant en consciència i amb la paraula donada, votarem que no», va dir el portaveu de la formació, Toni Gili. Així i tot, tots els càrrecs insulars de Vox tendran la pujada de salari, perquè tècnicament no és possible renunciar a aquest canvi en el sou.

El president Llorenç Galmés passarà a cobrar cada any 81.002,50 euros en 14 pagues, un 10,2% més del que cobrava abans: 73.501,80 euros. Són 2.199,44 euros més dels que cobra actualment la presidenta Marga Prohens (78.803,06 euros) i que figuren en el projecte de pressupostos de l'any que ve. Si al salari de Prohens se li aplica la pujada del 2,5% prevista per a tots els funcionaris, el seu sou passarà a ser de 80.774,07 euros, continuarà sent inferior al de Galmés. A més, Prohens, com la resta de diputats, cobra dietes per assistència al Parlament.

El vicepresident Pedro Bestard i la vicepresidenta Antònia Roca ara percebran 77.015,34 euros, quan fins ara rebien 69.883,84 euros. Per a entendre la diferència, el sou del vicepresident i conseller d’Economia, Hisenda i Innovació del Govern, Antoni Costa, és de 69.548,36 euros anuals. Encara que també cobra dietes per anar al Parlament perquè és diputat.

El salari dels consellers executius, que són els que tenen responsabilitats en el govern del Consell, ascendeix de 66.448,27 euros a 73.229,16, mentre que el dels directors insulars passa de 57.244,69 a 63.083,39 euros. Els secretaris tècnics experimenten una pujada de 57.244,69 a 63.086,39 euros. El ple també va aprovar que la dedicació exclusiva dels polítics que exerceixen com a portaveus de cada partit sigui de 73.229,16 euros, quan per aquest càrrec rebien 66.448,27 euros.

Això beneficia al mateix Toni Gili (Vox); a Jaume Alzamora (Més); a Antoni Salas (PI), a Catalina Cladera (PSIB); i a Núria Riera (PP), que ja va ser criticada per cobrar 127.000 euros anuals en mantenir el 100% de la seva dedicació de la seva plaça de funcionària i apujar al 75% la del seu lloc en el Consell. L'augment, per tant, implica que els portaveus insulars cobrin més que un conseller del Govern o que un portaveu del Parlament, que percep 72.259 euros.

La pujada de sou del Consell també repercuteix en els consellers electes amb dedicació exclusiva de 37,5 hores setmanals. Passen de percebre 57.244,69 a 63.086,39 euros. D'altra banda, es va arribar a un altre acord per a augmentar en un 38% la nòmina dels periodistes que treballen per als grups polítics, que segons la categoria cobraran fins a 46.728 euros anuals.