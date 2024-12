MÉS acusa el PP d’«interessos obscurs» per mantenir el pacte amb Vox al Consell

El portaveu de Més per Mallorca, Jaume Alzamora, ha acusat avui el pacte PP-Vox d’«interessos obscurs» per mantenir l’acord de governabilitat que sosté Llorenç Galmés com a president insular. Així s’ha pronunciat el portaveu ecosobiranista durant el debat d’una moció impulsada per MÉS en defensa de la memòria democràtica i que les dues formacions han votat en contra. Durant el debat de la iniciativa, Alzamora ha interpel·lat directament Galmés a qui ha recordat que tant la presidenta autonòmica com el president de Menorca, tots dos del PP, han romput lligams amb la força d’extrema dreta. En canvi, ha dit, el PP de Mallorca continua «abraçant els seus postulats». És per això, que ha instat a «rompre amb qui no respecte res ni ningú».

Segons Alzamora, la moció era una oportunitat després d’haver mercadejat amb les víctimes. «Avui, tenen l’oportunitat de recuperar la dignitat que han perdut pel camí i amb el seu vot dir-nos que en pensen de veritat. Amb el seu vot es pronunciaran fins a quin punt estan compromesos amb la democràcia. Amb el seu vot tenen l’oportunitat de desmarcar-se de l’extrema dreta. És una llàstima que no ho hagin fet», ha assegurat Alzamora que ha defensat que la proposta pretenia garantir els drets i la memòria de les víctimes de la dictadura franquista i els seus familiars. «Aquesta iniciativa, que és una resposta a les retallades del Partit Popular i de Vox, cerca garantir la preservació dels drets humans i de la convivència al conjunt de l’illa fent valdre els valors de veritat, de la justícia i de la reparació. És una qüestió de dignitat i de futur», ha remarcat.

En la moció, Més per Mallorca proposava crear un reglament insular de memòria, protegir i declarar Espai de Memòria «El fortí d’Illetes», restablir els senyals que identifiquen les carreteres construïdes pels presos republicans i reeditar el còmic dedicat a Aurora Picornell. Finalment, s'instava l’equip de govern a retirar la protecció del monòlit franquista de sa Fexina.

Totes les propostes han estat desestimades pel pacte PP-Vox. En acabar el debat, Alzamora ha assenyalat que el vot del PP «demostra que la no derogació de la Llei al Parlament només és una qüestió de necessitat partidista del PP. No els importen les víctimes», ha conclòs.