MÉS presenta una quarantena d'al·legacions al projecte de tren Palma-Llucmajor i reclama canvis en el traçat

Més per Mallorca, juntament amb Més per Palma i Més per Llucmajor, ha presentat una quarantena d’al·legacions al projecte de tren Palma-Llucmajor anunciat pel Govern. Aquest dijous, en una roda de premsa celebrada a l’esplanada de l’Estació Intermodal de Palma, la formació ecosobiranista ha explicat que celebra que s’impulsi un nou corredor de tren al Migjorn, però en qüestiona el projecte, perquè no assegura la intermodalitat. «L’arribada a Son Costa – Son Fortesa allunya el tren de tota la xarxa de bus del TIB i de l’EMT i obliga a fer transbordament quan els trens del Raiguer ja van plens», ha afirmat Ferran Rosa, diputat de Més per Mallorca. En particular, el partit s’ha mostrat preocupat per la concepció del projecte i alguns punts del traçat, com ara l’abandonament del Coll d’en Rabassa per a donar servei al centre comercial o el fet que el tren deixi de banda els nuclis de costa de Can Pastilla, les Meravelles o l’Arenal, on viu i hi treballa molta gent.

«Celebram l’impuls d’un nou corredor de tren al Migjorn, però qüestionam el projecte així com està plantejat», ha assegurat el diputat de MÉS per Mallorca, Ferran Rosa. «Es tracta d’un híbrid entre un tren i un tram, sense aprofitar els beneficis de cap d’aquestes dues opcions: ni va ràpid com un tren, ni atura a prop dels nuclis com un tram, és un bunyol», ha afirmat. «Essent una obra tan cara, les coses s’han de fer bé i l’electoralisme d’arribar a 2027 no pot hipotecar el futur del tren a Mallorca», ha defensat el diputat ecosobiranista.

Per això, amb la voluntat de «millorar el projecte i resoldre problemes d’intermodalitat, concepció del projecte i traçat», Més per Mallorca ha presentat una quarantena d’al·legacions al projecte de tren Palma-Llucmajor. Entre elles, el partit considera que l’arribada a Son Costa-Son Fortesa i l’obligació de transbordar no té en compte que els trens que hi passen ja arriben plens i que això dificultarà, a més, la intermodalitat amb el bus. A més, la formació alerta que el fet de fer una nova línia a Son Costa-Son Fortesa davall de l’actual obligarà a obrir tota l’estació, generant que no hi puguin circular trens durant el temps que durin les obres, de manera que tots els usuaris del Raiguer i Manacor hauran de baixar a Son Fuster. Per a resoldre-ho, Més proposa una sortida de Palma des de l'Estació Intermodal en túnel per Marquès de la Fontsanta, Metge Darder i Indalecio Prieto, donant servei a Pere Garau i Son Gotleu, a la vegada que permet la intermodalitat amb la resta de transports.

En matèria de traçat, Més per Mallorca s’ha mostrat preocupat per un disseny que no permet aprofitar al màxim la infraestructura. N’és exemple l'abandonament del Coll d'en Rabassa per donar servei al centre comercial. «No té cap sentit que a l’hora de fer una línia nova de tren es prefereixi donar servei a un centre comercial que a una barriada on viuen milers de persones», ha criticat la regidora de Més per Palma Neus Truyol.

També és exemple de les problemàtiques de traçat el fet que el tren deixi de banda els nuclis de costa de Can Pastilla, les Meravelles i l'Arenal, on viu i hi treballa moltíssima gent. En aquest sentit, Truyol, ha assegurat que «les propostes de millora del projecte del tren Llucmajor-Palma que plantejam des de MÉS millorarien el servei per a molts ciutadans de Palma. Amb la proposta del PP el traçat ferroviari abandona la majoria dels veïnats dels barris del litoral de Palma. Ja ha passat amb el projecte del tramvia, el qual des de MÉS per Palma no renunciam i ara el PP vol tornar a fer el mateix amb el tren».

Pel que fa a l’entrada a Llucmajor, el regidor de Més per Llucmajor, Oriol Gómez, també ha qüestionat la falta de servei a s’Arenal de Llucmajor, «amb una estació allunyada del nucli i de difícil accés» i ha explicat que «ens preocupa especialment l’entrada a Llucmajor per la ronda de Migjorn, un punt conflictiu perquè es planteja en superfície i compartint espai amb els cotxes, quan perfectament es podria desplaçar el traçat al final de la trama urbana a 150 metres». Aquest fet suposaria un punt particularment feble per als ecosobiranistes, donat que qualsevol incidència en aquest tram suposaria grans impactes a tota la línia. A més, Gómez ha defensat la necessitat de compaginar aquesta línia de tren amb serveis de busos llançadores d’altra freqüència que connectin les urbanitzacions de Llucmajor amb l’estació de s’Arenal, millorant així l’accessibilitat i sostenibilitat de la mobilitat en aquestes àrees.

Finalment, Més per Mallorca també defensa que l’arribada a Campos pel nord hauria de possibilitar, en un futur, una extensió de la xarxa cap a Felanitx i un eventual tancament de la xarxa ferroviària a Manacor, un fet que, a hores d’ara, no està previst en el Pla Director Sectorial de Mobilitat.