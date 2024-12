Puigdemont demana «un punt d'inflexió» en els acords amb Pedro Sánchez i li exigeix que «se sotmeti a una qüestió de confiança»

Junts per Catalunya demana al president de l’Estat espanyol, Pedro Sánchez, que «se sotmeti a una qüestió de confiança», condemna Carles Puigdemont, president de la formació política.

Dilluns matí Puigdemont ha duit a terme una conferència de premsa a Brussel·les després que la direcció de Junts s’hagi reunit per a fer balanç de l’acord tancat amb el PSOE per a la investidura; Puigdemont expressa que «ha arribat el moment o bé d’un punt d’inflexió» o bé de «deixar córrer» les negociacions «per no fer perdre el temps ni la paciència a ningú».

Puigdemont explica que «ha arribat l’hora de demanar a Pedro Sánchez que presenti una qüestió de confiança. No ens fiàvem d’ell abans de la investidura, i els fets només ho han empitjorat, confonent voluntat negociadora amb rendició». «No ha aconseguit vèncer els recels que teníem, sinó que els ha incrementat», recalca.

Junts per Catalunya ha registrat al Congrés dels Diputats una iniciativa parlamentària, una proposició no de llei, que li demana al president Sánchez que se sotmeti a una qüestió de confiança. Aquest és el text de la proposta: «El congrés dels diputats insta el president del govern espanyol a proposar una qüestió de confiança.» I, en l’exposició de motius, Junts constata que «un any després de la investidura, Sánchez no té voluntat política per fer efectius de manera completa i àgil els acords adquirits» i tampoc «no s’ha creat una base de confiança suficient per a encarrilar la resta de la legislatura».

«Alguns dels socis que li varen donar els vots a la investidura, com som nosaltres, considerem que no ha fet prou per merèixer la nostra confiança, malgrat que ha tingut moltes oportunitats, i que hem estat molt generosos i que hem estat molt pacients», etziba el president de Junts per Catalunya.

«Sabem, efectivament, que una qüestió de confiança només la pot demanar ell, però Junts per Catalunya vol parlar-ne al Congrés, hem de tenir un debat sobre això. I vol que sigui el Congrés el que digui si el president del Govern espanyol s’ha de sotmetre o no a una qüestió de confiança, o per si, per contra, hi ha una majoria que li manté intacte la confiança, nosaltres no», conclou Puigdemont. Junts pretén que Sánchez s’enfronti un debat parlamentari sobre l’estat de les relacions amb els socis i la seva estabilitat.