MÉS proposa al Consell un reglament insular de memòria democràtica per defensar els valors de convivència i de justícia històrica

Coincidint amb el debat de derogació de la llei de memòria democràtica que el Govern de les Illes Balears pretén tirar endavant, Més per Mallorca ha registrat una moció, que serà debatuda aquest dijous, 12 de desembre, i que pretén garantir els drets i la memòria de les víctimes de la dictadura franquista i els seus familiars. Aquesta iniciativa «és una resposta a les retallades del Partit Popular i de Vox, cerca garantir la preservació dels drets humans i de la convivència al conjunt de l’illa fent valdre els valors de veritat, de la justícia i de la reparació. És una qüestió de dignitat i de futur», ha afirmat Jaume Alzamora, portaveu de MÉS a la institució insular. Segons Alzamora, «tenim el compromís d’assegurar que Mallorca no oblida el seu passat i que fa un reconeixement de totes les persones i entitats que han lluitat i han mort per defensar la democràcia».

Preservar per avançar

La proposta de MÉS «no només cerca recordar, sinó també construir un futur ple de dignitat, llibertat i esperança» ha expressat el portaveu ecosobiranista. Així, la iniciativa contempla la redacció d’un Reglament de Memòria Democràtica que «serà una norma integral i completa». La intenció, ha explicat Alzamora, és que la redacció del reglament es realitzi de forma participada amb les entitats, grups polítics i la ciutadania, i sempre en el menor temps possible.

En la moció, Més per Mallorca també planteja protegir i declarar Espai de Memòria «El fortí d’Illetes», restablir els senyals que identifiquen les carreteres construïdes pels presos republicans i reeditar el còmic dedicat a Aurora Picornell. Finalment, la proposta ecosobiranista, insta l’equip de govern a retirar la protecció del monòlit franquista de sa Fexina.

En aquest context Alzamora ha explicat que «sense memòria no hi ha futur», i ha assegurat que «si oblidam el passat estam condemnats a repetir-lo. Tal vegada això és el que volen PP i Vox. La memòria no és només recordar les víctimes, sinó també aprendre del passat per construir un món més just i més respectuós amb els drets de tothom», ha conclòs l’ecosobiranista.