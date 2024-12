PSIB: «Si el PP s’ha plantat davant Vox, no permetran que es derogui la llei de memòria democràtica ni que Le Senne continuï com a president del Parlament»

El portaveu adjunt del Grup Parlamentari Socialista, Marc Pons, ha criticat la situació de «debilitat i inestabilitat institucional evident» que pateixen les Illes Balears, provocada pel PP i el Govern de Marga Prohens.

Tal com ha explicat el socialista, «arribam al final d’any sense pressupostos, amb una llei òmnibus que necessita dos decrets llei per corregir-se, amb les entitats ciutadanes que abandonen el pacte per la sostenibilitat i una soledat evident de Marga Prohens, no només al Parlament sinó també al carrer».

Per al portaveu adjunt, aquesta greu situació d’inestabilitat és «fruit de les mateixes incapacitats de la presidenta», tenint en compte que en el darrer ple del Parlament el Govern «començava la sessió convençuda que tenia els pressuposts tancats i acordats i l’acabava amb la consciència que l’horabaixa Vox els tombaria els comptes per a l’any que ve», la qual cosa «va ser provocada per una actitud de prepotència i menyspreu cap a totes les forces polítiques que van interpel·lar a l’Executiu, amb una situació de supèrbia i incapacitat».

Pons ha advertit que «a Prohens se li acumula la feina», i ha expressat la preocupació del Grup Parlamentari Socialista pel fet que la presidenta «és incapaç de fer una proposta clara per sortir de l’embull en el qual s’ha ficat, més enllà d’una fuita cap endavant i un atrinxerament darrere el seu partit, amenaçant amb un avançament electoral com a única solució a uns problemes que ella ha creat».

El PSOE recalca que «cal tenir en compte que a més de la manca d’un acord per aprovar els pressuposts, el Govern té pendent un decret llei per solucionar les 34 esmenes aprovades per Vox en la llei de simplificació administrativa, i un altre per prohibir, diuen, la construcció de noves edificacions en zones inundables».

En aquest sentit, Pons ha posat de manifest que «cap iniciativa del vicepresident del Govern, Antoni Costa, s’ha aprovat amb normalitat, des de la supressió de l’impost de successions que va haver d’arreglar via tramitació com a projecte de llei pels nombrosos errors que contenia; passant per la no aprovació del sostre de despesa i la llei òmnibus que requereix dos decrets llei per arreglar-se; fins a uns pressupostos per al 2025 tombats que evidencien una manca de seguiment, atenció i claredat política per part del vicepresident».

Derogació de la llei de memòria democràtica

D’altra banda, el ple de dimarts dia 10 de desembre preveu la votació definitiva per derogar, «si res no canvia», la llei de memòria democràtica, la qual cosa provocarà que sigui «un dia molt trist per a la convivència dels ciutadans i les ciutadanes de les illes», expressa el partit socialista.

La diputada socialista i vicepresidenta segona del Parlament, Mercedes Garrido, ha denunciat que si la normativa es deroga, «el PP romprà tots els consensos socials sense que tenguem clar a canvi de què».

La llei es derogarà el mateix dia del 76è aniversari de la declaració dels drets humans, precisament quan «la memòria democràtica és una manifestació d’aquests drets humans». En aquest sentit, Garrido ha considerat «una mostra més que evident de la ruptura entre el PP i la societat balear» el fet que dimarts no se celebri, per primera vegada en anys, l’acte d’amnistia internacional per celebrar l’aniversari de la declaració dels drets humans, perquè «no és possible llegir els articles de la declaració a les 9 hores i a les 14, trair-la derogant la llei de memòria».

Per això, Garrido ha defensat que «si el PP i la presidenta s’han plantat davant Vox, com deien diumenge, dimarts no permetran que es derogui la llei de memòria democràtica»; tal com «si de veres volen demostrar que són un partit que governa per a la ciutadania, i no per a satisfer les dèries radicals de Vox, no mantindran ni un dia més al president del Parlament en el seu lloc».

La diputada socialista conclou que «estam davant el PP més extrem que hem vist mai, al qual li és igual la convivència mentre li aguanti la cadira del Consolat», per la qual cosa ha demanat als populars que recuperin la centralitat i es tornin a preocupar pels problemes de la ciutadania de les illes «i no únicament per Vox».