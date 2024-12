Més per Palma exigeix la recuperació dels bons comercials i un «suport real» al petit comerç. La formació ha criticat amb fermesa la desaparició dels bons comercials de PalmaActiva, que el govern del PP va eliminar ara ja fa dos anys sense oferir alternatives per a ajudar les famílies ni el teixit comercial local.

La regidora de MÉS per Palma, Kika Coll, ha recordat que els bons comercials varen ser una de les polítiques més aplaudides per les famílies i els comerciants durant la legislatura passada: «Aquests bons eren molt més que descomptes. Representaven una inversió directa en el nostre comerç local i una manera de fer que el Nadal fos més lleuger per a les butxaques de moltes famílies».

«Volem un Nadal per a les famílies i els comerciants locals, no per als grans megaprojectes del PP», ha afirmat Coll.

Un model de ciutat basat en les persones

Segons la regidora, el problema no és només la desaparició dels bons, sinó la falta d’una visió global del PP per a garantir una ciutat equilibrada i cohesionada: «Mentre les famílies i els comerciants lluiten per arribar a final de mes, el govern de Jaime Martínez gasta doblers en projectes, com el megamuseu per a turistes de GESA, que només beneficien uns pocs. És inadmissible».

A més, Coll ha posat en evidència que la immensa majoria d’iniciatives de suport al comerç que ha programat el govern del PP se centren, principalment, en el centre de la ciutat: «La gent i els comerços de les barriades populars necessiten el suport i les inversions que l’Ajuntament només dedica a zones del centre ja massificades».

Peticions concretes per a revitalitzar el comerç

En aquest sentit Més per Palma presentarà una moció que exigeix:

1. Recuperació immediata dels bons comercials de PalmaActiva com a eina fonamental de suport al petit comerç i a les famílies.

2. Creació de programes estables de promoció del comerç local, amb especial atenció a les zones menys afavorides o afectades per la massificació turística.

3. Establir partides pressupostàries per a dues iniciatives clau: un programa d’inserció laboral dirigit a col·lectius vulnerables i una campanya per promoure l’ús del català en l’àmbit comercial i empresarial.

«Palma no pot continuar perdent el seu teixit comercial de proximitat a causa de la inacció del govern actual. Nadal hauria de ser una oportunitat per unir la ciutat, per reforçar els barris i per ajudar a aquells que més ho necessiten. No podem deixar que desaparegui el que fa Palma única», ha conclòs Coll.