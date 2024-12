OCB: «El PP té ara l’oportunitat de rectificar: retirar el Pla de segregació lingüística i votar en contra de la derogació de la Llei de memòria democràtica»

«Ho vàrem manifestar el mateix dia de la investidura de Marga Prohens: els partits polítics democràtics no poden governar ni en coalició ni amb el suport de forces que se situen fora del marc estatutari i que només fan política per generar odi, provocar crispació i dinamitar la cohesió social». Així s'ha expressat l'Obra Cultural Balear (OCB) aquest diumenge davant la notícia que la presidenta del Govern, del PP, ha convocat d'urgència batles i juntes locals per a decidir què fer amb els seus exsocis d'extrema dreta, Vox.

Prohens demana als batles un «esforç» per a celebrar aquesta reunió urgent davant la situació tan «complicada i complexa» en què ara mateix es troben les relacions entre els dos partits ja que l'extrema dreta ha tombat els pressupostos del Govern per al 2025. «Amb aquesta classe de forces polítiques, que se situen fora del perímetre del valors universals de la llibertat, la justícia, la igualtat i el respecte al pluralisme ideològic, només s’hi pot aplicar un cordó sanitari, per raons purament higièniques. Un tallafoc, per preservar la convivència», avisa l'entitat.

Cal recordar que el PP ha remarcat que «no es mourà» respecte a la seva voluntat de corregir les esmenes incorporades «per error» en la llei de simplificació administrativa, tot i que Vox condicioni el seu suport al fet que es mantenguin. De la mateixa manera, assegura el PP que no eliminarà el català com a llengua vehicular en l'educació.

Què ha de fer el PP amb Vox? L'OCB ho té clar

Per a l'entitat, és hora de corregir el camí que ha seguit el PP de la mà de Vox: «El PP de les Balears té ara l’oportunitat de rectificar: retirar el Pla de segregació lingüística per a primària i secundària i votar en contra, aquest dimarts, de la derogació de la Llei de memòria democràtica. Cap d’aquestes dues mesures es recollien en el seu programa electoral; són només concessions gratuïtes a l’extrema dreta antimallorquina».