La derogació de la llei de memòria democràtica, a debat i votació dimarts al Parlament

El dictamen de la proposició de llei de derogació de la llei de memòria i reconeixement democràtics de les Illes Balears es debat i vota aquest dimarts, 10 de desembre, al ple del Parlament.

La proposició de llei va ser registrada el 10 d'abril a la Cambra per Vox, que per a justificar la derogació de la norma, sosté que la llei del 2018 «no persegueix els valors de llibertat, respecte i tolerància que varen impulsar la Transició, en decretar la intromissió de l'Estat a l'esfera de la consciència dels espanyols, modelar la memòria individual, impedir la llibertat d'opinió, limitar la llibertat de càtedra i penalitzar la feina dels historiadors si aquesta no s'ajusta a la interpretació sectària i interessada dels esdeveniments històrics que fan certs partits polítics».

«En principi», segons ha traslladat el portaveu parlamentari del PP, Sebastià Sagreras, votaran a favor de derogar la llei de memòria democràtica, com estava previst, malgrat que l'extrema dreta hagi trencat les negociacions dels pressupostos autonòmics per al 2025, reclamant mantenir les 34 esmenes aprovades per error en la votació del dictamen del decret llei de simplificació, així com assumptes relacionats amb la llengua i sobre immigració.

L'oposició, partits contraris a la proposta de derogació de la llei de memòria democràtica, PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem, considera que és una norma «necessària» en defensa de la memòria, la dignitat i la justícia de les víctimes.

En aquest marc, la Plataforma per la Memòria Democràtica ha convocat una concentració dimarts, a les 12.00 hores, davant del Parlament per a dir «no» a la derogació de la llei de memòria de les Balears i defensar «la memòria, la justícia i la reparació» davant «les polítiques involucionistes de PP i Vox».