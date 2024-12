MÉS per Marratxí: «el PP cedeix davant les pressions de Vox i aplica la censura i privatitza les activitats de l’àrea de Joventut»

L’equip de govern de Marratxí va fer saber al passat plenari que l’activitat feta amb motiu de la Nit de les ànimes que es va dur a terme per part de l'àrea de Joventut s’havia externalitzat, argumentant que no tenen el personal suficient, per bé que durant les dues passades legislatures s’havia pogut realitzar any rere any sense cap tipus de problema.

Segons MÉS per Marratxí, «d’aquesta manera volen justificar que s’externalitzin totes les activitats de Joventut, quan el que en realitat fan és deixar de mans creuades els tècnics de joventut, per evitar que es duguin a terme activitats que no casen amb la ideologia d'extrema dreta que imposa Vox a l'àrea de Joventut mitjançant la seva regidora, Carlota Ariza, amb el vistiplau del batle, Jaume Llompart del PP amb qui governen».

També expliquen que «des de principis d’aquesta legislatura hem estat testimonis d’altres censures, com la que es va dur a terme des de la regidoria de Participació ciutadana amb el contacontes de 'Amb en Tango som tres' (Justin Richardson i Peter Parnell). Ara hi afegim la censura permanent que es fa als tècnics de Joventut, a més de vetar, contradir i menystenir la seva tasca professional».

Segons la portaveu de MÉS, Aina Amengual «no únicament ens trobam davant una privatització i una despesa innecessària de doblers públics, sinó que a més denunciam que, mentre el batle, Jaume Llompart vol fer veure que creu en les polítiques d’igualtat de gènere i progrés, en realitat combrega de fet amb els idearis dels seus companys de govern» per la qual cosa, critica que «davant la profunda aversió de Vox als valors democràtics i d’igualtat en les polítiques de gènere, el PP no ha fet més que intentar blanquejar i tapar-ho amb la seva total connivència amb aquestes postures tan poc democràtiques i retrògrades, pròpies de temps que creiem ja passats».