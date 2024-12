Prohens es 'confessa' amb el papa Francesc i el convida a venir a Mallorca

La presidenta del Govern, Margalida Prohens, ha mantingut una audiència amb el papa Francesc a la ciutat-Estat del Vaticà. Segons han explicat fonts del Govern, Prohens ha traslladat al líder dels catòlics «l’afecte i els reptes de les Illes Balears i, a més, ha tractat de temes com la importància de la família, la protecció de la natalitat i la necessitat de reforçar els valors de l’humanisme cristià i del catolicisme en la societat».

També han parlat sobre el procés de canonització del beat Ramon Llull, «una figura de gran transcendència històrica a la Mediterrània i, com a filòsof, un autor clau del pensament i de la fe cristians», ha afirmat la presidenta.

L’any 1995, el Bisbat de Mallorca, amb Teodor Úbeda al capdavant, va impulsar la canonització de Ramon Llull, i l'any 1999 es va iniciar l'expedient al Vaticà. Ara, 25 anys després, el procés encara no s'ha completat, tot i que el Bisbat de Mallorca hi ha continuat fent feina.

«Per descomptat, el papa coneix perfectament la figura de Ramon Llull i comparteix que el beat reuneix les condicions per ser canonitzat per la Santa Seu», ha manifestat Prohens.

A més, la presidenta ha tengut ocasió de parlar amb el papa «dels altres sants nostrats, com santa Catalina Tomàs, sant Juníper Serra i sant Alonso Rodríguez, amb el qual el papa Francesc manté una connexió especial per la seva condició de jesuïta». «Per aquest motiu, l’he convidat a venir a les Illes Balears per visitar les relíquies del sant. De fet, ja les va visitar l’any 1983, molt abans de ser papa», ha afegit.

Durant la trobada, la presidenta ha lliurat al papa Francesc un exemplar del Llibre de Meravelles, de Ramon Llull, i un de la Biblia Natalis, reeditada pel Grup Serra.