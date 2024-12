Exigeixen més professors de suport i mesures concretes per millorar els resultats «alarmants» en matemàtiques a les Illes Balears

UGT Ensenyament expressa la seva «profunda» preocupació per la situació educativa a les Illes Balears, que continua reflectint resultats «alarmants», especialment pel que fa a la competència en matemàtiques. Segons l'informe TIMSS, menys de la meitat dels alumnes de 9 anys arriben al nivell mínim de competència en matemàtiques, i els resultats dels estudiants de 4t de primària en matemàtiques i ciències són «significativament inferiors» a la mitjana nacional.

El sindicat considera «urgent» la necessitat de contractar més professors de suport, especialment en l'àrea de matemàtiques, «per tal de garantir una atenció personalitzada als alumnes i millorar els resultats». «Les càrregues laborals dels mestres, que ja estan condicionades per l'augment de l'alumnat per aula, fan que molts no puguin dedicar el temps necessari a aquells estudiants que més ho necessiten», exposa UGT. «La manca de recursos humans i materials està posant en perill la qualitat educativa que volem per als nostres fills i filles»; UGT Ensenyament fa estona que denuncia públicament la necessitat de reducció de ràtios a les aules de les Illes Balears.

Un altre punt «important i necessari» que considera UGT per poder abordar el tema en qüestió és que els docents tenguin accés a cursos de formació i especialització específics en l'àrea de matemàtiques per «millorar les seves habilitats i coneixements en aquest camp tan crucial per al desenvolupament dels nostres alumnes». «No hem d'oblidar i continuam reivindicant que aquesta formació ha de ser impartida dins l'horari lectiu dels mestres, per tal que no sigui una càrrega addicional a les seves responsabilitats laborals. Així, garantirem que el professorat pugui millorar les seves competències sense que això suposi una sobrecàrrega de feina», sentència.

Per afrontar aquesta situació, considera «imprescindible» dotar les aules de més docents de suport i desenvolupar un pla de millora específic per a la matèria de matemàtiques. Com a sindicat representant de la comunitat educativa, UGT Ensenyament té el deure d’exigir que «no n'hi hagi prou amb avaluacions puntuals, sinó que cal dissenyar plans de millora estructurals, amb recursos adequats, per als centres educatius de les Illes Balears». Aquests plans han de tenir en compte les realitats concretes de cada centre, i la tasca de l'Administració és garantir que s'hi destinin els recursos necessaris per a la seva implementació efectiva.

Per aquest motiu, i davant les notícies d'aquests darrers dies, UGT exigeix a la Conselleria d'Educació que prengui «mesures immediates per millorar, no només els resultats acadèmics dels nostres alumnes, sinó també les condicions laborals dels mestres, que són els qui, dia a dia, lluiten per millorar la formació dels nostres fills i filles». Des d'UGT Ensenyament es comprometen a «continuar defensant un sistema educatiu que garanteixi igualtat d'oportunitats i qualitat per a tots els alumnes. Ens agradaria que els estudiants de 4t de Primària milloressin els seus resultats en matemàtiques en els anys vinents, i que en el següent informe TIMSS no es continuï observant que els nostres alumnes obtinguin resultats 'significativament inferiors' a la mitjana nacional, tal com hem pogut llegir en diversos mitjans de comunicació», conclou.