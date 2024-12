El PP remarca que no acceptarà «xantatges» de Vox i assenyala que «continuarà negociant» els comptes amb tots els grups

Aquest dimecres el portaveu del PP, Sebastià Sagreras, en la roda de premsa posterior a la Junta de Portaveus, ha remarcat que «no acceptarà xantatges» de Vox per a aprovar els pressupostos autonòmics pel 2025 i ha assenyalat que «continuarà negociant» amb tots els grups parlamentaris; i que l'estratègia de Vox com a «mesura de pressió, no tendrà efecte», ha assegurat.



En aquesta línia, ha subratllat que el Govern «no es mourà»respecte a la seva voluntat de corregir les esmenes incorporades per error en la llei de simplificació administrativa, tot i que Vox condicioni el seu suport al fet que es mantenguin. De la mateixa manera, ha assegurat que el PP no eliminarà el català com a llengua vehicular en l'educació. «Si això és la línia vermella per a donar suport als pressupostos, Vox no donarà suport als pressupostos», ha dit.



Igualment, ha arremès contra Vox per «utilitzar políticament un error humà per a negociar» i ha reiterat que en el passat ple «va faltar 'joc net'» per no permetre repetir la votació. «Entenem que la correcció de les esmenes no ha d'interferir en la negociació dels pressupostos i que no és acceptable utilitzar un error humà per a negociar i no ens mourem d'aquesta idea», ha insistit.



Així mateix, el popular ha indicat que el seu grup no sap «a quina excusa, raó o argument» de Vox atendre, ja que fa uns dies reclamaven mantenir les esmenes, i aquest dimecres el partit nacional ha anunciat que trenca les negociacions en totes les autonomies i també s'han referit al fet que se sentien «enganyats».



Sagreras ha remarcat que la seva formació «té clar» que governa en minoria i que, per això, estan oberts a negociar esmenes amb tots els grups durant les dues pròximes setmanes. «L'escenari actual és el mateix que el de l'any passat», ha apuntat.



Finalment, Sagreras ha assenyalat que «no és elegant explicar les discussions i negociacions internes» responent si Vox dona suport a l'esmena del PP als pressupostos que proposava que els consellers que no són diputats cobressin una dieta per acudir als plens.