L'extrema dreta tomba els pressupostos del Govern en la primera votació

El partit d'extrema dreta Vox ha votat en contra de l'articulat i de les seccions del projecte de llei de pressupostos autonòmics per al 2025 en la primera votació durant la reunió de ponència.

Amb el vot en contra dels de Santiago Abascal cauen tant l'articulat com les seccions que es votaran la setmana que ve després d'haver emès el PP dos vots particulars.

En conseqüència, a les reunions de la Comissió previstes a partir de dimarts que ve s'hauran de votar primer els vots particulars de PP per a salvar el projecte de llei de pressupostos i continuar així amb la tramitació parlamentària.

Precisament, al ple d'aquest dimarts la portaveu del grup parlamentari de Vox, Manuela Cañadas, ha acusat el Govern de «supèrbia» per creure que poden «enganar-los» per a aprovar els pressupostos autonòmics del 2025, i la presidenta de les Illes, Marga Prohens, ha replicat que no permetrà «xantatges».

Així ho han dit després que Cañadas demanàs a la líder de l'Executiu sobre la previsible derogació de les 34 esmenes de Vox a la llei de simplificació administrativa que el PP va aprovar «per error» la setmana passada, i que impliquen, entre altres coses, l'eliminació del català a la funció pública.