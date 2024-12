Denuncien el Govern Prohens per «la dissipació de doblers públics en inutilitats manifestes i en benefici d’empreses privades»

UOB Ensenyament denuncia l’augment de sou del Govern Prohens, així com la petició de Vox de set milions d'euros per al Pla de Segregació Lingüística. «El malbaratament de doblers públics no és una novetat del Partit Popular. Ni tan sols és una novetat del Govern de la senyora Margalida Prohens», apunta.

«A l’infaust Pla de Segregació, que va costar un milió d’euros; al subreptici Pla d’Identitat Digital; a l'ininterromput procés de concertació del sistema educatiu i a altres experiments estranys com ara campanyes d’informació governamental, s’hi afegeix ara un augment de sou dels membres del Govern», enumera. UOB Ensenyament ironitza que els consellers que no són diputats, «que són el col·lectiu objecte d’aquesta indigna pujada», tenien una nòmina «paupèrrima» en comparació a la resta de població i que «aquest augment de sou era una necessitat imperant». Critica que quan l’entitat reclama les millores per als docents que es varen signar a l’Acord Marc, sempre rep la mateixa resposta: no hi ha diners.

Com UOB Ensenyament ha denunciat a través de diversos comunicats, «la dissipació de doblers públics en inutilitats manifestes i en benefici d’empreses privades són un signe inequívoc de la mala gestió que està fent el govern balear dels recursos que té a la seva mà; però per alguns pareix que no n’hi ha prou», afirma. «L’extrema dreta (no el PP, sinó Vox en aquest cas) ha demanat ni més ni menys que set milions d’euros extra per abocar al fracassat Pla de Segregació. A més, en el clímax de la bogeria, demana també 75.000 euros per una sèrie de grups que competeixen entre si en vèrbola i deliri, com ara la Reyal Acadèmi de sa Llengo Baléà, Plis Educación o Societat Civil Balear, entre d’altres. Només falta una associació terraplanista», condemna.

UOB Ensenyament insta el Govern de la senyora Prohens a fer un ús racional dels recursos públics i a enfortir l’escola pública en lloc de «continuar malbaratant els doblers dels contribuents, i molt menys a regalar-los a associacions que pretenen, entre altres coses, exterminar la llengua catalana».