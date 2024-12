El BOE torna a publicar en català després de més de 3 anys sense fer-ho

El Butlletí Oficial de l'Estat (BOE) ha tornat a publicar aquest dilluns el Suplement en llengua catalana del BOE després de més de tres anys sense fer-ho i després de la signatura al juliol del conveni per a la traducció del mateix entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol.



El conveni preveu que es tradueixin el sumari, així com les lleis orgàniques i les lleis ordinàries, els reials decrets llei, els reials decrets legislatius, la transposició de directives de la Unió Europea, reglaments executius i altres disposicions generals que alguna conselleria de la Generalitat hagi sol·licitat publicar en català.



El suplement es publica exclusivament de manera electrònica i ha de recollir la traducció del sumari íntegre de l'apartat 'Disposicions generals' i tot el contingut que hagi de traduir-se conforme als acords en el conveni. Les disposicions que no formen part del conveni apareixen vinculades al document en castellà.



L'edició del BOE d'aquest dilluns tan sols recull les dues disposicions generals referents a dues lleis del Principat d'Astúries, motiu pel qual tan sols s'ha traduït el sumari de les mateixes i no el text normatiu.



Més de tres anys

El ministre de la Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts del Govern, Félix Bolaños, l'ha celebrat amb un missatge en 'X' escrit en català: «Espanya és un país amb diferents llengües, una riquesa enorme que cuidem des del Govern. Així es construeix un país unit i on tots hi cabem».



El BOE va començar a publicar en català el 1998 després de la signatura d'un conveni entre la Generalitat de Catalunya i el Govern de l'Estat espanyol, donant compliment a un al Reial decret 489/1997 que contempla la publicació de les normes a les llengües cooficials.



El conveni es va prorrogar successivament fins que va quedar extingit l'octubre del 2020, i el suplement va deixar de publicar el 27 de maig de 2021, mentre que els suplements en gallec i en basc van deixar de publicar-se l'octubre de 2021, i no s'han recuperat.

Cost

L'Entitat Autònoma del Diari Oficial i de Publicacions de la Generalitat de Catalunya, encarregada de la publicació del Diari Oficial de la Generalitat, és l'organisme encarregat de la traducció dels textos, per un import màxim anual de 273.000 euros que assumeix el BOE, adscrit al ministeri de Presidència, Justícia i Relacions amb les Corts.



S'estableix que l'import durant el primer any de vigència del conveni els costos de traducció es calcularan amb l'import de 0,030 euros per paraula traduïda, un import revisable a futur, però que no pot superar els 273.000 euros anuals.



El conveni té una vigència de quatre anys i pot ser prorrogat per acord unànime del Govern i la Generalitat per fins a quatre anys addicionals.