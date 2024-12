El lletrat major del Parlament atesta que l'expulsió del ple de Costa i Garrido per part de Le Senne no està emparada en el reglament

El lletrat major del Parlament de les Illes Balears ha declarat com a testimoni davant el jutge que investiga per un delicte d'odi al president de la Cambra, Gabriel Le Senne, després de l'incident amb la foto d'Aurora Picornell i les Roges del Molinar, i ha assenyalat que la decisió que va prendre aquest últim no està emparada en el reglament.

També han comparegut davant el jutge en qualitat de testimonis ,aquest dilluns 2 de desembre, el vicepresident primer de la Mesa del Parlament, Maurici Rovira, i un altre lletrat de la Cambra, qui s'ha pronunciat de manera similar al lletrat major, indicant que «l'expulsió del ple és una sanció que ha d'estar prevista en el reglament».

Els fets denunciats són de dia 18 de juny del 2024, quan se celebrava el ple per a debatre la proposta de Vox per a derogar de la llei de memòria democràtica balear. En senyal de protesta, les diputades socialistes que componen la Mesa, Mercedes Garrido i Pilar Costa, van exhibir en els seus escons els retrats de les Roges del Molinar.

Le Senne els va ordenar retirar-los apel·lant a la necessitat de mantenir la neutralitat de la taula i Garrido s'hi va negar. Davant això, el president va arrencar la impressió col·locada sobre el portàtil de Mercedes Garrido i després va expulsar del ple, juntament amb Costa.

Davant aquests fets l'Associació Memòria de Mallorca, juntament amb les famílies d'Aurora Picornell i d'Antònia i Maria Pascual, van interposar una denúncia penal, per un delicte d'odi, contra Le Senne.