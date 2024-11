Més per Mallorca presenta més de 200 esmenes als pressupostos generals del 2025

Més per Mallorca ha presentat més de 200 esmenes a la llei de pressupostos del 2025. El partit ecosobiranista proposa l'eliminació de les partides destinades a la promoció turística per invertir-les en investigació i recerca, partides per a l’impuls social de la llengua catalana, inversions per augmentar el personal i les freqüències de bus i tren i per la gratuïtat de tren, metro i busos interurbans. També l'augment del pressupost de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), l'adquisició d’habitatges per tal d’oferir-los com a lloguer social o un pla pilot per a la reconversió d’hotels obsolets en habitatges socials, així com inversions en educació, salut, atenció i prevenció de les violències masclistes, espais naturals o adaptació al canvi climàtic, entre altres.

«Proposam uns pressupostos pensats per transformar la nostra economia i en tenir unes institucions al servei dels interessos de la majoria social d’aquest país», ha assegurat el portaveu del grup parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia.

En aquest sentit, Més per Mallorca proposa eliminar les partides destinades a la promoció turística i l’assistència a fires turístiques i reinvertir-les en innovació i recerca, així com partides per al suport als petits productors i per ajudes de creació de mercats pagesos i de venda directa perquè, com ha assegurat al respecte Apesteguia «necessitam abandonar el monocultiu turístic, transitar cap al decreixement turístic i diversificar l’economia del país».

A més, la formació demanda la inversió en la millora de les freqüències i horaris del Servei Ferroviari de Mallorca i del Consorci de Transports de Mallorca, partides per a l’assistència tècnica del tren d’Alcúdia i Llevant i per l’allargament de la línia Sa Pobla-Alcúdia, inversions per a la gratuïtat del tren, metro i busos interurbans. En matèria d’habitatge, Més per Mallorca demanda l’increment del pressupost de l’Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI), partides per a un pla pilot d’adquisició, reforma i reconversió d’hotels obsolets en habitatges socials; inversions per a l’adquisició d’habitatges a Palma per part de l’IBAVI per tal d’oferir-los com a lloguer social, o la conversió de les ajudes d'accés a l'habitatge en prestació universal per persones amb dret a un lloguer social, entre altres.

D’altra banda, Més per Mallorca ha presentat esmenes als pressupostos per a inversions en adaptació al canvi climàtic, doblers per a l’ampliació i millora de depuradores, partides per l’augment de personal a l’Agència Balear de l’Aigua i la Qualitat Ambiental (ABAQUA), i inversions en reutilització de l’aigua depurada per abastiments d’aqüífers i el control telemàtic de pous. També partides per a la creació de plans de restauració de la natura i de zones humides (com obliga la normativa europea), partides per a l’augment del personal dels espais naturals o per la compra de la finca de Son Bosc.

Així mateix, el partit ecosobiranista reclama també partides per a l’impuls social de la llengua catalana, inversions a l’Institut Balear d’Infraestructures i Serveis Educatius, una partida per a la creació d’un centre d’alt rendiment de vela, l’increment de les transferències als consells insulars per a l’ampliació dels recursos d’atenció a víctimes de la violència masclista així com partides per a la prevenció de la mateixa a instituts i transport públic, i inversions per a la incorporació de psicòlegs a atenció primària i d’augment de personal del sistema públic de salut, entre altres inversions.