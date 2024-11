Més per Menorca denuncia que els pressupostos del Consell disparen la promoció turística i no contemplen mesures contra la saturació

Els consellers del grup Més per Menorca al Consell Insular, Noemí García i Esteve Barceló, han presentat una esmena a la totalitat i vuit esmenes parcials als pressupostos de l’equip de govern per a l’any 2025 a qui «encara esperen per reunir-se i negociar».

Els consellers menorquinistes denuncien que el pressupost del Partit Popular dispara la inversió en promoció turística un 45%, fins a arribar als sis milions d’euros. «Confirmen que el seu model i el nostre són totalment oposats i que no tenen cap intenció d’escoltar el clam social que vol posar fre a la saturació turística», lamenten els consellers de Més per Menorca. A més, García i Barceló asseguren que «darrere aquest pressupost hi ha tota una operació de ‘greenwashing’, ja que, per una banda, inflen amb 20 milions d’euros el pressupost en Medi Ambient amb fons que no executarà la institució i que només seran transferits del Govern al Consell per repartir-los als ajuntaments, però, en canvi, multipliquen els fons per a promoció turística».

Envers el «greu augment» de la partida pressupostària en promoció turística, els menorquinistes García i Barceló consideren que «es malbaraten uns diners per continuar venent la nostra illa i perpetrant el monocultiu turístic». Afegeixen que «davant el model caduc del president Vilafranca, nosaltres proposam diversificar l’economia apostant per altres sectors com el camp, per exemple, augmentant la partida econòmica destinada al CARB».

García i Barceló adverteixen que «tampoc hi ha cap partida dedicada a impulsar la limitació de l’entrada de vehicles ni a frenar la saturació nàutica a la mar», per això, proposen que el 2025 es redacti el Pla d’Ordenació del Litoral. Per altra banda, anuncien que «davant l’augment dels efectes del canvi climàtic, consideram del tot oportú injectar una partida extra de 400.000€ per a la transició energètica a les llars familiars o continuar fent una aposta ferma pel transport públic», ja que el pressupost redueix el finançament per aquest servei públic un milió d’euros, que els menorquinistes demanen restablir.

Sobre l’emergència de l’habitatge, des de Més per Menorca també han presentat una esmena per afegir 400.000 € a la partida preparada per a la compra de sòl urbà per a la construcció d’habitatge social. «És el moment de fer el màxim esforç en aquesta matèria, hem d’acompanyar als joves i les famílies davant aquesta problemàtica per assegurar-los un futur digne» asseguren.

Per tot això, els menorquinistes afirmen que «no podem estar d’acord amb uns pressupostos que converteixen el Consell Insular en una simple sucursal del Govern i que es troba totalment orfe d’un lideratge fort per a fer front als reptes de Menorca, com són la massificació turística, la crisi climàtica o l’emergència de l’habitatge».