L'oposició presenta una llei per «protegir la vida de les persones en totes les zones de risc»

Els grups parlamentaris Més per Menorca, Més per Mallorca, PSIB i Unides Podem han presentat una Proposició de Llei per garantir la protecció de les persones en béns i àrees de risc.

La iniciativa, que es tramitarà per urgència, «inclou el clam de la ciutadania de les Illes Balears», expressa Josep Castells de Més per Menorca, «no només des de la tragèdia de València, sinó també des de les inundacions de Sant Llorenç, per tal de prohibir noves construccions en zones inundables, un fet que era realitat fins que el mes de maig el Govern de Marga Prohens va aixecar la prohibició a través del decret llei de simplificació administrativa».

A més a més, la proposta conjunta de l’esquerra també planteja la prohibició de nous equipaments en zones de risc, la prohibició de convertir baixos comercials en habitatges en zones inundables i la prohibició de legalitzar edificis ja existents fora d’ordenació en aquestes zones, així com la possibilitat de fer-hi reformes, amb l’objectiu d’evitar una legalització encoberta com pretenia el PP.

En aquest sentit, l’esquerra ha alertat d’un efecte crida de sol·licitud de noves llicències en zones inundables mentre el PP no hi posa remei, per la qual cosa esperen que aquesta llei pugui ser aprovada com més aviat millor.

Els representants de les formacions d’esquerra també han advertit que «tant per prohibir la construcció d’edificacions en zones inundables com per arreglar el desgavell legislatiu provocat ahir en el Parlament per PP i Vox, la presidenta necessitarà els vots de l’esquerra».

Per això, han reclamat a l’Executiu una reunió per «començar una negociació de veres davant la incapacitat de dialogar demostrada fins ara pel Govern i pel seu vicepresident, Toni Costa».

Finalment, les quatre formacions polítiques han alertat que vigilaran perquè el Govern «corregeixi totes i cada una de les barrabassades de Vox aprovades aquest dimarts».