El Pi: «Que el PP es deixi enganar per Vox no diu massa bé del partit que ens està governant»

El Pi-Proposta per les Illes Balears reclama la rectificació urgent i immediata de la Llei de Simplificació Administrativa que, gràcies a l'«error» del PP, s’han inclòs esmenes de l'extrema dreta com eliminar el català de tota la funció pública o permetre construccions en ANEI.

«Una equivocació la pot tenir qualsevol, però s’ha de rectificar de manera urgent», explica el president del partit, Tolo Gili. «No podem permetre que el mateix Parlament de les Illes Balears aprovi una llei que elimini la nostra llengua de tota la funció pública o que deixi construir en espais naturals protegits. Es pot entendre que hi hagi una errada, però hi ha d’haver una rectificació», insisteix.

Per altra banda, el president de la formació insisteix que «actualment, el Parlament de les Illes Balears és un autèntic show. Que el PP es deixi enganar per Vox, no diu massa bé del partit que ens està governant. I que la resta d’oposició aprofita qualsevol cosa per a cercar una batalla pública», explica, «però a l’hora d’unir forces i mirar pel benestar dels veïnats de les Illes no hi ha ningú».

Per això, ha fet una crida a la ciutadania: «Avui, més que mai, es necessita una força d’aquí, una veu pròpia de les Illes Balears; que s’oblidi dels blocs de dreta i esquerra i miri realment pels interessos de la gent de les Illes Balears».