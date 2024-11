Denuncien que la llei de Simplificació Administrativa permet que tots els policies locals duguin armes de foc i es vulneri la distància de seguretat

Més per Mallorca ha denunciat aquest dimarts que la llei de Simplificació Administrativa del Govern Prohens permet que els policies locals duguin armes de foc i es permeti el seu ús superant la distància de seguretat de 7 metres, l’anomenada distància Tueller. El partit ecosobiranista critica també que aquesta mesura s’imposi vulnerant la competència i criteri dels batles qui, en qualitat de caps superiors dels cossos de policia local, decideixen qui i en quins casos han de dur armes.

«No totes les funcions i obligacions policials són iguals, i n'hi ha de molt diferent naturalesa. Però què importa això a PP i Vox? Només pensen en els Hombres de Harrelson i no en una policia de proximitat o tutora», ha criticat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon, durant la seva intervenció en el debat de convalidació del decret llei de Simplificació Administrativa del Govern Prohens.

Ramon ha recordat que, fins ara, eren els batles qui, en qualitat de caps superiors dels cossos de policia local, decidien qui i en quins casos s’havien de dur armes, i ha denunciat que ara, per mor del pacte PP-Vox, tots els policies locals duran armes de foc per llei. Així mateix, la diputada de Més per Mallorca ha denunciat també que la llei de «Simplificació Administrativa» permetrà també que l’ús d’aquestes armes de foc s’autoritzi superant la distància de seguretat dels 7 metres, l'anomenada distància Tueller.

«Vulnerar la distància Tueller no només és completament ineficaç i demostra que qui no en té ni idea són vostès, sinó que pot resultar fatal com es va demostrar a Andújar. Aquí els ho deim: si passa res per aquest fet, des de MÉS per Mallorca els en farem directament responsables», ha assegurat Ramon. «Només ens tranquil·litza la responsabilitat i professionalitat dels policies locals, infinitament superior a la dels diputats del PP i Vox», ha afirmat la diputada de Més per Mallorca.

Finalment, la diputada ecosobiranista ha assegurat que Més per Mallorca reivindica la capacitat dels batles per a dirigir les seves pròpies policies, «i també volem expressar la nostra solidaritat amb els batles i batlesses del Partit Popular, a qui el seu partit considera incapaços de complir amb les seves obligacions i decidir correctament allò que és millor per al seu municipi».