L'oposició denuncia que el Parlament ha aprovat «la major catàstrofe legislativa de la història de la nostra comunitat»

Els grups parlamentaris de l'oposició han reaccionat amb contuncència a l'aprovació per part del PP de diverses esmenes de Vox a la llei de simplificació administrativa.

Més per Mallorca, Lluís Apesteguia: «El que acaba de passar en aquest Parlament és la major catàstrofe legislativa de la història de la nostra comunitat autònoma. És una irresponsabilitat màxima que demostra no només que estam en mans d’unes persones que han estat capaces d’aprovar una norma depredadora del nostre territori, sinó que estam en mans d’uns ‘cutres’, que són incapaços de dur correctament una votació. El que acaba de passar en aquest Parlament rep tots els consensos existents. Aquest Parlament ha eliminat el català de la funció pública, ha eliminat el català de l’educació, diu que es pot construir en Àrees Naturals d’Especial Interès, és a dir, el PP acaba d’agrair als seus socis la seva col·laboració aprovant, encara que sigui per error, una catàstrofe legislativa. Avui, la presidenta del Govern començava aquest ple donant-los les gràcies i ha sortit amb el cap baix. I nosaltres, ara mateix, exigim a la presidenta del Govern que convoqui a les forces democràtiques, a totes les forces de l’oposició que ara mateix estam aquí presents, a una reunió per arreglar aquest desgavell que ha causat el seu partit polític, perquè no pot durar un segon més aquesta situació a la qual ens ha abocat el Partit Popular».

Més per Menorca, Josep Castells: «S’ha posat en evidència els riscos que té dependre de Vox. Avui ho he dit durant el debat: Vox dispara, però vostès, referint-me al Govern del Partit Popular, tiren la perdiu. Tenim un Govern que fa d’aprenent de bruixot, que està jugant amb coses molt serioses amb molt poca serietat. I que al final, deixa en mans de Vox una sèrie de temes que tenen màxima importància per la societat de les Illes Balears. Acabem d’incorporar en l’ordenament jurídic de les Illes Balears que es pugui edificar en les ANEI, acabem d’eliminar el català de la funció pública, en l’educació, de legalitzar grans instal·lacions com camps de polo, és a dir, totes les neures que Vox havia posat en forma d’esmenes s’han aprovat per aquest desgavell en què el govern gestiona aquest tipus de coses. [...] No s’està governant de forma seriosa, no estem en bones mans, i no parlo dels de Vox, parlo del PP que permeten que aquestes coses passin, i Vox, evidentment, encantats. Vox, fidel aliat del Govern, s’ha oposat a què es pugui repetir la votació, és a dir, aquest és el soci que té el Partit Popular: un partit que quan al PP li sorgeix un problema perquè s’ha equivocat en una votació, no acudeix precisament a ajudar-lo, sinó que el que fa és acabar-lo d’enfonsar. Aquesta són la gent amb les mans dels que està tota la ciutadania de les Illes Balears».

Podem: «Estam esglaiades, teníem previst que avui seria un dia nefast sobre molts aspectes, especialment de tipus territorial, amb emergències i amb riscos, i ara mateix el gir del guió ha acabat sent un dia molt més nefast del que estava previst. L'equivocació amb aquesta votació del PP ens genera un nou paradigma en molts de temes que ni tan sols discutia el PP, per tant, molt malament. Nosaltres seguim a on estàvem, i res, molt pitjor del que era esperable, i la responsabilitat, òbviament, és única i exclusivament del Partit Popular».

PSIB, Iago Negueruela: «Això és el que passa quan es pacta amb la ultradreta, avui tenim unes Illes Balears totalment diferents del que la gent es pot imaginar per les barbaritats que s’acaben d’aprovar. A més, Vox no permet repetir la votació, aquí tots hem temut la gravetat de l’assumpte. Tots hauríem permès repetir una votació que és una barbaritat, però en el fons el problema el té el Partit Popular. Han estat tot el dia rient amb ells, tot el dia recolzant-se en Vox, avui la presidenta m’ha dit que ‘s’ha de donar les gràcies a Vox, i no a l’esquerra, per la responsabilitat que tenen i per com s’estan comportant’. Aquí ho tens, ni et permet repetir la votació, i avui, Prohens, dormirà en unes illes diferents de les quals va dormir ahir, perquè avui es permetrà qualsevol cosa en aquestes illes, d’una manera extraordinària. [...] Prohens tendrà el vot de l’esquerra per a recuperar el que són aquestes illes, i no les dèries que desitja Vox que siguin».