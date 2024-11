UGT: «És inacceptable que les nostres docents es vegin obligades a escollir entre la seva carrera professional i cuidar els seus fills»

La UGT Ensenyament alça la veu en defensa dels drets laborals del personal docent: reclama una revisió immediata de la normativa que regula el permís de lactància acumulada.

En un moment crític per a la conciliació familiar, el sindicat denuncia la injustícia que suposa l'exigència de devolució del salari percebut per les treballadores que opten per aquesta modalitat de permís i, posteriorment, sol·liciten una excedència per atendre un fill menor de tres anys.

La UGT exposa que «les recents sentències del Tribunal Suprem 570/2022 i 1209/2024 són clares: les empreses no poden exigir la devolució del salari en aquestes situacions». «No obstant això, la Direcció General de Personal Docent i Centres Concertats manté un criteri que penalitza les treballadores, obligant-les a retornar el salari proporcionalment», lamenta. La UGT critica que «aquesta pràctica no només vulnera els drets de conciliació familiar, sinó que també desincentiva l’ús de permisos essencials per al benestar dels menors».

«És inacceptable que les nostres docents es vegin obligades a escollir entre la seva carrera professional i cuidar els seus fills» ha declarat el secretari del Sector d’Ensenyament de la Federació de Serveis Públics d’UGT Tino Davia.

«La Conselleria d’Educació ha d’adaptar immediatament el seu criteri i garantir que els drets de les treballadores siguin respectats. No podem permetre que la cura dels menors es converteixi en una càrrega econòmica», ha remarcat Davia qui considera que les sentències 570/2022 i 1209/2024 han de suposar necessàriament un canvi en la normativa aplicable.

El sindicat també ha anunciat que sol·licitarà formalment a la Conselleria l’aplicació de les sentències del Tribunal Suprem a funcionàries docents per analogia, argumentant que, tot i que aquestes sentències són d’aplicació al dret laboral, els principis de protecció de la maternitat i conciliació familiar han de ser respectats també en l’àmbit administratiu. «Les sentències deixen clar que l’exigència de devolució de salari és incorrecta i que aquestes càrregues només serveixen per desincentivar permisos que són essencials per a la conciliació familiar», afegeix.

UGT Ensenyament anima a les treballadores afectades a contactar amb els representants sindicals d’UGT, per rebre suport i assessorament. «Els nostres serveis jurídics ja fan feina sobre la matèria i no es descarten accions judicials en cas que no s’atenguin aquestes justes demandes», conclou.