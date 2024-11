Més per Palma proposa una Ordenança de Memòria Democràtica per a defensar «els valors de convivència i justícia històrica»

«PP i Vox volen tornar a enterrar la memòria de les víctimes del franquisme». Més per Palma proposa fer una Ordenança de Memòria Democràtica per a defensar «els valors de convivència i de justícia històrica». En un context marcat per «governs de dretes que volen reescriure la història per amagar la realitat i eliminar les polítiques de Memòria Democràtica», la formació fa una passa endavant amb la seva proposta d’una ordenança que garanteixi els drets i la memòria de les víctimes de la dictadura franquista i de els seus familiars. Aquesta iniciativa, que és una resposta a les retallades del Partit Popular i de Vox, cerca garantir la preservació dels Drets Humans i de la convivència a Palma, posant en valor els valors de veritat, de la justícia i de la reparació.

«És una qüestió de dignitat i de futur», ha afirmat Neus Truyol, portaveu de Més per Palma. «Tenim el compromís d'assegurar que Palma no oblida el seu passat i que fa un reconeixement de totes les persones i entitats que han lluitat i han mort per defensar la democràcia».

La memòria com a eina de futur

La proposta de Més per Palma no només cerca recordar, sinó també construir un futur ple de dignitat, llibertat i esperança. L’ordenança es planteja com una resposta clara a aquells que volen esborrar el passat. Incorporarà accions concretes, com:

· La creació de seccions museístiques dedicades a la Memòria Democràtica.

· La protecció de documents històrics fonamentals per a la comprensió de la repressió franquista.

· L’impuls de materials educatius que ajudin les noves generacions a entendre i valorar els drets humans.

· L’establiment d’una comissió específica de Memòria Democràtica per fer un seguiment constant d’aquestes polítiques.

«Sense memòria no hi ha futur», ha insistit Truyol. «Si oblidam el passat estam condemnats a repetir-lo. Tal vegada això és el que volen PP i Vox. La memòria no és només recordar les víctimes, sinó també aprendre del passat per construir una ciutat més justa i més respectuosa amb els drets de tothom», ha conclòs Truyol.