Més per Menorca celebra els seus 10 anys com a projecte polític consolidat

Més per Menorca s’ha trobat aquest dissabte amb la seva militància en un acte de germanor al qual han assistit un centenar d’adherits i adherides. L'esdeveniment ha estat una mostra de «la solidesa i vitalitat del projecte», que aplega més persones que mai a la primera dècada de la seva existència. La celebració ha reunit adherits i simpatitzants que han acompanyat el partit en un moment clau de «renovació i creixement» que confirmen la seva consolidació com a referent del menorquinisme polític.

El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, ha destacat la importància d’aquest dia afirmant que «és un tresor poder ser aquí present recollint el fruit d’allò que tantes persones han anat sembrant durant aquests deu anys». Barceló també ha mirat cap al futur donant les gràcies per tenir «l’oportunitat i la sort de continuar sembrant llavors amb la seguretat de que la nostra perseverança permetrà la preservació de Menorca tal com la coneixem, tot i que es presentin constants amenaces contra el nostre territori».

Durant l’acte, Barceló ha volgut agrair la tasca de totes aquelles persones que han fet possible la consolidació del projecte menorquinista, així com «la confiança i el compromís» dels adherits i adherides, que han estat la base del creixement de la formació. «Més per Menorca, que va néixer amb l’objectiu de defensar els interessos i els valors de Menorca, continua treballant per a fer de l’illa un lloc més just i sostenible posant les persones al centre», ha assenyalat el líder menorquinista.

Barceló ha conclòs que «aquest desè aniversari suposa un punt d’inflexió per al partit, que mira al futur amb optimisme i amb l’ambició d’ampliar la seva base de suport. Els pròxims anys seran fonamentals per a consolidar els avenços aconseguits i afrontar els reptes que encara queden per resoldre».