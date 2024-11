MÉS denuncia que PP i Vox tornin a posicionar-se a favor del ‘pin parental’

Més per Mallorca denuncia que el Partit Popular i Vox han tornat a sumar forces per aprovar una proposició no de llei a favor del pin parental als centres escolars a la comissió d’Educació i Universitats del Parlament de les Illes Balears celebrada aquest dijous horabaixa, com ja van aprovar el passat 19 d’octubre del 2023. Els ecosobiranistes condemnen que el PP i Vox acusin les docents d’adoctrinar a les aules i vulguin controlar el què s’ensenya a les escoles i instituts. Així mateix, Més per Mallorca alerta de l’atac al dret a l’educació dels infants i joves, al sistema educatiu i als valors democràtics.

«Després de la segregació lingüística, PP i Vox continuen volent controlar el que s’ensenya a les escoles i acusen els i les docents d’adoctrinar. No hi passarem, per aquí no hi passarem», ha denunciat la diputada de Més per Mallorca, Maria Ramon.

En aquest sentit, MÉS considera que l’únic motiu de la PNL impulsada per Vox i aprovada amb les esmenes del PP i els vots a favor d’ambdues formacions és la de «desprestigiar el sistema educatiu actual i la tasca docent, amb una obsessió contra els i les docents, els equips directius i la comunitat educativa», clama Ramon.

A més, el partit ecosobiranista considera que PP i Vox utilitzen la infància per llançar els seus discursos d’odi contraris a la diversitat i la democràcia. «Deixin de crear conflictes a on no hi són. Deixin d’utilitzar els infants. Deixin als professionals dur a terme la seva feina, que per això són els professionals experts en la matèria. I deixin l’educació i la comunitat educativa fora de les vostres dèries d'odi», ha afirmat Ramon.