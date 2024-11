El Pi: «Cort no pot construir 450 habitatges a les Fontanelles. Una zona humida o inundable no és lloc per a fer habitatges»

El secretari d’El Pi Palma, Miquel Quetglas, ha reclamant a l’Ajuntament de Palma que rectifiqui i no deixi construir 450 habitatges a la zona humida de les Fontanelles així com contempla la nova ordenació urbanística del Partit Popular a Cort.

«Les zones humides i inundables no poden ser urbanitzades. Tots tenim present la DANA de València o la torrentada de Sant Llorenç de fa uns anys. Per això és tan perillós construir habitatge nou a una zona inundable. Desastres com aquests no poden tornar a passar», assegura Quetglas.

«A més, la Platja de Palma necessita més dotacions, equipaments i serveis pels seus veïnats», explica Quetglas. «Per això, demanam a l’equip de Govern del senyor Martínez que rectifiqui i posi a l’abast dels ciutadans el que realment necessiten. Consideram que aquests terrenys s’han de protegir o bé dedicar-los únicament a equipaments per la ciutadania», ha sentenciat el secretari d’El Pi Palma.