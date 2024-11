Sol·liciten la compareixença de la Defensora del Menor perquè es pronunciï sobre les proves dentals a menors migrants

«Avui és el Dia Mundial de l'Infant, i ens sembla una vergonya que hàgim d'estar contestant discursos d'odi racistes pels menors migrants». Així ha començat la coordinadora de Podem Illes Balears, Lucía Muñoz, les seves declaracions en relació amb l'acord de Vox i el Partit Popular per a fer proves dentals per a determinar l'edat de menors no acompanyats. Muñoz ha informat a la premsa que han sol·licitat la compareixença urgent de la Defensora del Menor perquè es pronunciï sobre unes proves que són «invasives i contravenen la legislació espanyola i internacional».

Muñoz ha informat també que el seu partit ha registrat un escrit a l'Oficina Balear de la Infància i l'Adolescència sol·licitant l'emissió d'un informe tècnic «en què s'analitzi la legalitat de les mesures adoptades pel Govern i les possibles vulneracions de drets que podria implicar». Aquest informe, aclareix Muñoz, «s'hauria de fer d'ofici» i ha assenyalat que al seu partit li sembla «un desistiment gravíssim de funcions de l'Oficina Balear de la Infància. «Exigim saber on és i a què es dedica la Defensora de la Infància de les Illes mentre el Govern del Partit Popular amplifica els discursos racistes de Vox i alimenta la por i l'odi als menors no acompanyats», ha carregat Muñoz.

Muñoz ha lamentat a més la «deriva ultradretana» que al seu parer està prenent el Partit Popular. La representant morada ha recordat que el PP «va votar a favor de la Llei de Protecció de la Infància i l'Adolescència durant la legislatura passada al Congrés, abans d'adoptar el discurs racista de Vox». Aquesta llei, de la qual Muñoz va ser ponent en la seva etapa com a diputada, és la que modifica l'article 12.4 de la Llei de Protecció Jurídica del Menor en què es «prohibeix taxativament l'ús de proves invasives per a la determinació d'edat». Muñoz ha sol·licitat al PP que «torni al camí de la protecció dels drets de la infància i dels drets humans» i que «abandoni l'irresponsable camí de l'odi que li està marcant Vox». A més, Muñoz ha volgut posar èmfasi que «el debat no ha de ser com es determina l'edat de persones que estan desprotegides» sinó «com garantim els seus drets i els oferim protecció».

En aquest sentit, Muñoz ha considerat que «només es posa en dubte la veracitat de la documentació en el cas de menors no acompanyats» i que «en cap cas les proves forenses són determinants, com ja s'ha avisat per part de diverses organitzacions de drets humans, col·legis de metges i forenses i fins i tot el Defensor del Poble». Finalment, Muñoz ha considerat que «posar el focus en aquest tema l'únic que fa és assenyalar els menors no acompanyats i revictimitzar-los». «No pot ser que les administracions públiques de les Illes Balears contribueixin a instaurar una sospita permanent sobre menors vulnerables quan haurien de dedicar-se a garantir els drets dels menors, sí, però també de les persones migrants adultes que arriben a les nostres costes», ha conclòs.