Prohens s'alinea amb l'extrema dreta i defensa les proves dentals als menors migrants

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha defensat aquest dimarts les proves dentals a migrants que demana Vox per a determinar la seva edat. "Hem d'estar completament segurs que els menors que acollim són menors", ha afirmat.

En el ple del Parlament d'aquest dimarts, la líder del Govern ha respost d'aquesta manera al portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, que ha acusat l'Executiu d'assumir "el discurs de l'odi i de la por" i de fiar l'aprovació dels Pressupostos autonòmics a les exigències de Vox.

Prohens ha avançat que la Conselleria de Salut posarà automàticament a la disposició de la Fiscalia les proves dentals per a determinar l'edat dels migrants. "No vull ser la responsable de barrejar menors migrants amb adults", ha conclòs.

Apesteguia ha recordat que l'Executiu no té competències per a fer aquestes proves i ha lamentat que el Govern hagi assumit un "atac frontal a la dignitat humana". "Ningú d'aquesta bancada hauria de venir aquí a parlar de com es gestionen els centres de menors", ha expressat el diputat de MÉS.

El portaveu del PSIB, Iago Negueruela, ha assegurat que sentir parlar de les proves dentals als migrants li recorda a la pel·lícula '12 anys d'esclavitud'. "És un horror que hàgim de pensar en això quan parlem de menors", ha afirmat. La presidenta ha defensat la necessitat de gestionar amb garanties l'atenció als menors migrants i en els espais adequats.

Prohens ha assegurat que no es quedarà de braços plegats «mentre es consolida la ruta migratòria des d'Algèria i les Illes Balears es converteixen, com Canàries, en un drama humanitari».