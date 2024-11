Ferran Montero: «Mallorca Nova ha de ser el reflex de tot el jovent compromès amb el canvi que necessita aquesta illa»

Mallorca Nova, l’organització juvenil lligada a MÉS per Mallorca, ha celebrat aquest dissabte el seu III Congrés al Centre Cultural Sa Mina, a Lloseta. Després de ser elegit com a secretari general, Ferran Montero ha assegurat que «Hem arribat a aquest punt perquè ens negam a acceptar una Mallorca on la precarietat, el desarrelament i l’exclusió siguin l’única perspectiva de futur per a la nostra generació». També ha assistit a l’acte polític de l’assemblea el diputat al Parlament de les Illes Balears, Lluís Apesteguia: «Salud al nou secretariat i a totes les passes valentes que avui heu aprovat i debatut en aquest congrés», ha dit el també coordinador de MÉS per Mallorca.

La trobada d’aquest dissabte ha estat el III Congrés després de l’assemblea fundacional de desembre del 2020. Un dels tràmits importants era la renovació del Secretariat Nacional, un òrgan en què Ferran Montero ocuparà la secretaria general acompanyat d’Antoni Fornés (organització), Macià Mut (finances), Maria de Lluc Cifre (comunicació) i Núria Novo (relacions polítiques), que ocuparà el lloc de vicesecretaria general. S’han elegit també els representants de l’organització al Consell de la Joventut de les Illes Balears (CJIB), al Consell Polític (CP) i la composició de la Comissió de Garanties.

A més del Secretariat Nacional, aquestes són les persones elegides a l’assemblea per a diferents responsabilitats:

Persones membres de la Comissió de Garanties:

Jaume Ribas Vilanova

Joan Font Rosillo

Maria Victòria Llull Albertí

Persona elegida com a representant de Mallorca Nova al CJIB:

Gabriel Bibiloni

Ariadna Garau

Persones elegides com a representants de Mallorca Nova al Consell Polític de MÉS per Mallorca: