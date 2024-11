El Consell autoritza la contractació del servei de transport escolar amb un import de 20,8 milions d'euros

El Consell de Govern ha autoritzat aquest divendres, 15 de novembre, al conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, a contractar el servei de transport escolar per a determinats centres docents públics de les Illes Balears per als cursos 2024-2025, 2025-2026 i 2026-2027 per un import màxim de 20,8 milions d'euros.



A la roda de premsa, el portaveu de l'Executiu autonòmic, Antoni Costa, ha explicat que l'import es desglossa entre 6,7 milions d'euros per a l'any 2025; 8,3 milions d'euros per a l'any 2026, i 5,8 milions d'euros per a l'any 2027 i ha recordat que "per primera vegada, els alumnes de Batxillerat també tenen dret al transport escolar gratuït".



A l'abril, la Conselleria d'Educació i Universitats va autoritzar una altra despesa per al transport escolar de centres públics per valor de 39,8 milions, dels quals s'han contractat serveis per valor de 20,4 milions.



Aquest contracte adaptava el contingut a la modificació del Decret 20/2023, del 22 de maig, que regula el transport escolar en els centres educatius públics i en els centres d'educació especial sostinguts amb fons públics de les Illes, que té per objecte ampliar el ventall de l'alumnat amb dret a transport escolar, incloent-hi els alumnes de batxillerat i altres beneficiaris d'aquest servei. Per raons d'eficàcia i d'eficiència, es va iniciar la licitació a l'abril amb l'objectiu que els nous usuaris poguessin accedir des de l'inici del curs 2024-2025.