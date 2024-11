PSIB, MÉS i El Pi llegeixen un manifest pel 25N: «Que la vergonya canviï de bàndol»

PSIB, Més per Mallorca i El Pi han llegit aquest divendres, abans del ple del Consell de Mallorca, un manifest amb motiu de la commemoració el proper 25 de novembre del Dia de l'eliminació de la violència contra les dones instant a combatre la negació de la violència masclista, així com a assenyalar els agressors i trencar el silenci.

«Que la vergonya canviï de bàndol», recull el manifest que ha estat llegit pels portaveus de les formacions i alguns consellers.

El manifest reclama l'enfortiment de les polítiques de protecció i suport a les víctimes, així com el foment de la conscienciació social com a estratègia preventiva.

«La nostra responsabilitat també inclou promoure entre nins i joves una educació basada en la igualtat, el respecte i el rebuig a qualsevol forma de violència, garantint així una societat futura lliure de violència masclista», assenyala.

El text insta en concret la institució insular a combatre els discursos negacionistes de la violència masclista i els atacs als col·lectius que lluiten contra aquesta problemàtica. Arribat el cas, exigeixen la destitució de càrrecs que perpetuïn discursos d'odi, antifeministes o estiguin investigats per qualsevol mena de violència masclista.

PSIB, Més per Mallorca i El Pi demanen que es posi en marxa el centre de crisi contra la violència masclista i que sigui el motor per a combatre les violències sexuals, impulsant recursos especialitzats per a l'acompanyament i l'atenció de les víctimes d'agressions sexuals a Mallorca per tal de propiciar els canvis socials que dirigeixin a rebutjar les actituds i els comportaments sexistes que sostenen la cultura de la violació.

El manifest fa una crida a consolidar la creació de punts de prevenció de violències sexuals ('No i punt') als municipis de Mallorca, en col·laboració amb els ajuntaments, especialment en zones d'alta afluència i durant esdeveniments multitudinaris.