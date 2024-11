Vicenç Vidal: «Dins Sumar hem de tenir tots el mateix nivell d'influència i responsabilitat. S'ha d'entendre millor la plurinacionalitat»

El diputat de Més per Mallorca al Congrés espanyol adscrit al grup Sumar, Vicenç Vidal, ha afirmat que estaria disposat a donar suport a un canvi de nom de la coalició, com ha demanat Esquerra Unida, si això contribueix a millorar-ne el funcionament, però que en qualsevol cas és un debat que cal encarar amb serenitat.

«Evidentment nosaltres estam disposats a tots els debats. Crec que és un moment de millorar. Si el canvi de nom ajuda a millorar, que tots ens sentim més còmodes, benvingut sigui. Jo crec que aquestes qüestions són importants que s'afrontin amb tranquil·litat, amb diàleg. I que cerquem el que millor representa la diversitat del grup», ha traslladat en roda de premsa al Congrés.

Sobre l'horitzó de reestructuració de l'organigrama complet de Sumar al Congrés espanyol després de la sortida de l'exdiputat Íñigo Errejón, Vidal ha reconegut que el grup plurinacional té «molts reptes per afrontar» i el primer seria dotar de més horitzontalitat la presa de decisions a la coalició.

«Hem de ser coresponsables totes les forces polítiques i per això hem de tenir tots el mateix nivell d'influència i de responsabilitat», ha explicat per a destacar que el grup és divers i h«a d'entendre millor la plurinacionalitat».

La possibilitat de canviar el nom de la coalició al Congrés ha generat diversitat d'opinions a Sumar. Per exemple, Esquerra Unida ho ha proposat obertament dins de les mesures per a recompondre el grup després de la crisi pel cas Errejón, atès que confondre l'espai amb la denominació del partit creat per la vicepresidenta Yolanda Díaz és un «problema polític», en confondre «el tot amb la part».