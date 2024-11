MÉS demana al Govern que revisi el programa de ‘Lloguer Segur’ i el destini a qui el necessita

Més per Mallorca critica que el programa 'Lloguer Segur' del Govern «legitima preus inassumibles, que l’executiu pagarà els honoraris d’immobiliària, que no hagi fixat els criteris d’accés, que siguin les immobiliàries qui triïn a qui es lloga i que ha traspassat el control sobre les subvencions als col·legis professionals», assegura Ferran Rosa, diputat del partit ecosobiranista.

«Del pla de ‘Lloguer Segur’ just sabem que legitima preus inassumibles, que el Govern pagarà els honoraris d’immobiliària quan els haurien de pagar els propietaris i que han traspassat el control sobre les subvencions als col·legis professionals», ha criticat Rosa, al conseller d’Habitatge durant la sessió de control al Govern del ple del Parlament d’aquest dimarts, 12 de novembre.

A més, el diputat de Més per Mallorca ha recordat que «segons l’article 2a) de la Llei de Subvencions el pla de lloguer segur n’és una i, per tant, la gestioni el col·legi professional, l’IBAVI o el Govern s’ha de sotmetre als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació». «Per això li he de demanar, senyor Mateo, si hi ha més llogaters que pisos, quins criteris farà servir per triar els llogaters? De quina forma garantirà que no hi ha discriminació per renda, gènere, orientació sexual, situació familiar, nacionalitat o qualsevol altre criteri?», ha demanat Rosa.

«Si no n’ha posat, i són criteris «de mercat», el que m’està dient és que no hi ha reserva del 15% per joves com l’obliga la Llei de Joventut pels pisos públics i, per tant, que quedaran fora. Ben igual que si tens fills a càrrec, ets fix discontinu o autònom del món de la cultura. Fora: no entres. No en parlem de si no ets prou ric o si tens una altra nacionalitat. El mercat els exclou i el Govern pareix a ser que també», ha criticat el diputat ecosobiranista.

«Com triaran les immobiliàries d’entre tota la gent que demani un pis. Li deman perquè són subvencions i doblers públics i no és només que no hi hagi convocatòria, és que ni tan sols han previst cap criteri de selecció, cap ni un», ha continuat argumentant Rosa.

«Ara que li han agafat el gust a rectificar, revisi el pla de lloguer segur i destini'l a qui de bon de veres el necessiten. Perquè si no, té un altre nom i se'n diu paguita», ha conclòs el diputat de Més per Mallorca.