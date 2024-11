El PSIB, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem urgeixen el Govern a negociar una prohibició real de la construcció en zones inundables

El PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem han demanat al vicepresident del Govern, Antoni Costa, que es reuneixi per a establir una negociació de bon de veres que impliqui la prohibició real de la construcció en zones inundables, després de la resposta «ineficaç i insuficient» que ha fet l’Executiu per a incloure-ho aquest dimarts en l’aprovació de la llei de simplificació administrativa.

Davant la proposta formulada pel Govern del PP, que permet la construcció d’equipaments en zones de risc i legalitza activitats econòmiques en sòl rústic, les formacions adverteixen que no acceptaran cap rebaixa en la prohibició de construir en zones d’inundacions. I per això esperen que el Govern aposti per una «negociació real» que permeti assolir l’objectiu de protegir la ciutadania davant possibles situacions de perill, després de les tragèdies del País Valencià i Sant Llorenç.

En concret, l’oposició exigeix excloure de l’amnistia urbanística en sòl rústic els edificis que es troben en zones amb risc d’inundació i que no es pugui classificar nou sòl urbanitzable dins zones d’inundació. A més, demana la prohibició total de noves construccions i dels canvis d’usos de baixos comercials per a fer habitatge en zones perilloses que permet la legislació actual del PP. També, proposen eliminar la possibilitat de fer equipaments públics i prohibir qualsevol actuació en els edificis fora d’ordenació d’àrees de risc d’inundació.

Aquestes són les sis mesures clau que plantegen les quatre formacions i qualsevol intent de rebaixar-les per part del Govern «no seria acceptable a l’hora de pactar una qüestió per a la qual la ciutadania exigeix altura de mires i capacitat de consens», assenyalen.

En cas de no arribar a un acord en aquest sentit abans del plenari de dimarts, des del PSIB-PSOE, Més per Mallorca, Més per Menorca i Unides Podem proposen ajornar la votació de la llei de simplificació administrativa per a poder tenir temps per a «negociar sobre una qüestió fonamental per a protegir a la ciutadania de les Illes Balears de possibles riscos».