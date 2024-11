Els consellers explicaran a partir de dimarts al Parlament els pressupostos dels seus departaments per al 2025

A partir d’aquest dimarts, 12 de novembre, tendran lloc les compareixences dels consellers del Govern al Parlament. Ho faran per a explicar als diferents grups parlamentaris les partides pressupostàries amb què comptaran cadascun dels seus departaments, segons el Projecte de Llei de pressupostos per al 2025, la quantitat del qual és de 7.469,1 milions, amb un increment de 148,4 milions (+2%) respecte als de l'exercici 2024.

El pressupost no financer, al qual el Parlament va donar llum verda el 22 d'octubre passat, augmenta als 6.562,88 milions (197,4 milions més, un 3,01%), i el pressupost financer, que servirà per a finançar deute, se situa en els 906,3 milions (un descens de 48,9 milions davant dels pressupostos del 2024, una caiguda del 5,1%).

Els segons pressupostos de la legislatura del PP contenen increments destacats en Salut (suma 86,7 milions fins a 2.455), Educació (suma 63,8 milions d'euros fins a 1.416) i Serveis Socials (suma 37,1 fins a 389,6 milions d'euros). La previsió de despesa social serà així la més alta de la història (4.447,8 milions), superant en 225,4 milions el del 2024 (+5,3%).

El primer a comparèixer la setmana que ve davant la Comissió d'Hisenda i Pressupostos serà el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, dimarts a les 16.00 hores. A les 18.30 hores, seguirà la consellera de Presidència i Administracions Públiques, Antònia Maria Estarellas.

Dimecres dia 13 continuaran les intervencions. Així, a les 09.00 hores serà el torn del conseller d'Empresa, Ocupació i Energia, Alejandro Sáenz de San Pedro, a qui seguirà la consellera de Salut, Manuela García, a partir de les 11.30 hores.

A les 16.00 hores, compareixerà el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera. La jornada de dimecres dia 13 finalitzarà amb la compareixença del conseller d’Habitatge, Territori i Mobilitat, José Luis Mateo.

Dijous 14 la ronda de compareixences començarà de nou a les 09.00 hores de la mà del conseller de Turisme, Cultura i Esports, Jaume Bauzà. A les 11.30 hores serà el torn de la consellera de Famílies i Afers Socials, Catalina Cirer.

Posteriorment compareixerà el conseller de la Mar i del Cicle de l'Aigua, Juan Manuel Lafuente, a les 16.00 hores; mentres que el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ho farà a les 18.30 hores.

Finalment, divendres que ve, dia 15 de novembre, està previst que comparegui, a les 09.00 hores, el director general de l'Ens Públic de Radiotelevisió de Balears (IB3), Albert Salas.

Tramitació parlamentària dels pressupostos

El mateix divendres, una vegada concloses les compareixences dels consellers i del director d’IB3, finalitzarà el termini perquè els grups puguin presentar esmenes a la totalitat dels pressupostos. Si es presenten finalment esmenes a la totalitat, aquestes es debatran dimarts dia 19 de novembre en sessió plenària.

A partir de llavors, la tramitació parlamentària continuarà de la manera següent: la ponència que ha de redactar l'informe està previst que es reuneixi els dies 3 i 4 de desembre; la Comissió d'Hisenda i Pressuposts es reunirà els dies 10, 11 i 12 de desembre per a dictaminar el projecte de llei; i, finalment, la darrera setmana d'aquest període de sessions, del 17 al 19 de desembre, tendran lloc les sessions del Ple per a debatre i votar el projecte de llei de pressupostos generals de la comunitat autònoma per al 2025.

Costa nega que Vox els hagi forçat a prendre decisions

Amb tot, cal recordar que el vicepresident del Govern i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació, Antoni Costa, va negar aquest dijous, després de lliurar al president del Parlament, Gabriel Le Senne, el projecte de Pressupostos autonòmics del 2025, que la creació de una oficina antiocupació i una campanya de promoció de 'l'elecció de llengua' en primer ensenyament adreçada als pares derivin de la pressió de l'extrema dreta sinó que són «fruit del diàleg» per a arribar a acords «en benefici de tothom».