El PSIB-PSOE introdueix mecanismes per a compensar la insularitat en el transport de mercaderies a les Balears

La diputada del PSIB-PSOE al Congrés espanyol, Milena Herrera, ha registrat tres esmenes al projecte de llei de Mobilitat Sostenible amb les quals es reconeixerà de manera explícita «el fet insular i la necessitat d’establir mecanismes específics per a compensar la minva de competitivitat que suposa per a les empreses operar des dels territoris insulars i extrapeninsulars».

Tal com defineix la diputada ‘socialista’, «és cabdal que una llei d'àmbit estatal tan important com aquesta incorpori de manera explícita el concepte de la insularitat, i que quedi blindat per llei el fet que les empreses de les illes necessiten que es compensi els sobrecosts que suposa el trasllat de les mercaderies als arxipèlags».

Per això i, en primer lloc, Herrera ha introduït el fet del reconeixement de la insularitat o l’extrapeninsularitat com a condicions rellevants per a tenir en compte a l’hora de facilitar l’accés a serveis públics educatius, de formació i sanitaris. Segons el PSIB, aquesta esmena és rellevant «perquè afegeix el factor insular en els aspectes a tenir en compte a l’hora d’establir procediments per a determinar les quanties de les subvencions en determinades línies de finançament».

Més en detall, aquesta modificació es justifica en què les característiques pròpies dels territoris insulars «mereixen una menció i atenció específiques per garantir la mobilitat de la seva ciutadania en igualtat de condicions que amb la resta de residents en territori espanyol, per la qual cosa s’assenyala concretament aquesta condició d’insular».

També serà important la introducció de l’esmena que blinda per llei els mecanismes compensatoris en el transport de mercaderies. En concret, el text proposat per la diputada del PSIB-PSOE és que «en relació amb el transport de mercaderies, s’hauran de tenir en compte els mecanismes de compensació necessaris per als territoris insulars i extrapeninsulars, amb la finalitat de pal·liar el desavantatge per a la competitivitat de les empreses d’aquests territoris que suposa la seva dependència del transport aeri i marítim».

En aquest cas, la introducció de l’esmena d’Herrera es justifica perquè l’ús de les vies marítima i aèria per al transport de mercaderies condiciona el seu trànsit amb origen o destí a territoris insulars o extrapeninsulars, causats pels sobrecosts associats a aquest tipus de transport (enfront d'altres alternatives, com el transport per carretera o ferroviari, per exemple). Això produeix, de fet, «un impacte negatiu en la competitivitat de les empreses situades a les illes», per la qual cosa es proposa la menció específica de la necessitat de tenir en compte aquest fet, «i la seva compensació corresponent per pal·liar els desavantatges estructurals vinculats al caràcter d’insularitat».

I, en tercer lloc, Herrera introdueix una disposició addicional nova, sobre la mobilitat per a territoris insulars i Ceuta i Melilla, pel qual remarca que el Consell Superior de Mobilitat Sostenible haurà de presentar un informe «sobre la mobilitat en els territoris esmentats que analitzi el compliment del dret a la mobilitat sostenible, sense perjudici de les competències corresponents a les comunitats o ciutats autònomes».

En la redacció d’aquest informe, que tendrà caràcter prioritari per al Consell Superior de Mobilitat Sostenible, s’hauran de detallar les dificultats o complexitats del sector a les Illes, així com a Ceuta i Melilla, una anàlisi que haurà de facilitar a les administracions públiques «la presa de decisions futures amb més coneixement i consens».