Més per Palma: «Ser avui a Perpinyà és la nostra resposta contra l’odi de l’extrema dreta»

Més per Palma enforteix els lligams amb la Catalunya Nord com a resposta democràtica a l’agermanament amb l’extrema dreta impulsat pel PP de Palma. Els tres regidors de Més per Palma, encapçalats per la seva portaveu Neus Truyol, han viatjat a Perpinyà per a participar en una trobada amb entitats socials, culturals i polítiques de Catalunya Nord i Mallorca.

La visita, que coincideix amb la Diada de Catalunya Nord, és una «resposta democràtica i ferma davant la deriva xenòfoba i neofeixista que representa l'agermanament impulsat pel batle de Palma, Jaime Martínez, amb l’extrema dreta francesa de Louis Aliot (Reagrupament Nacional) i els seus socis espanyols de Vox». «Aquesta aliança representa una greu amenaça per a la convivència i els drets socials. Ser avui a Perpinyà és la nostra resposta contra l’odi de l’extrema dreta», ha declarat Truyol.

Una aposta per la convivència i els drets socials enfront de la divisió

MÉS per Palma ha subscrit un manifest de col·laboració amb entitats nord-catalanes per a enfortir els lligams històrics i socials que uneixen els dos territoris. «El nostre objectiu és construir un espai de convivència i de respecte, en contraposició al model de divisió que fomenten l’extrema dreta i els seus aliats», ha explicat Truyol. En aquesta línia, el manifest recull la voluntat d’abordar reptes compartits des de la defensa del territori fins a la protecció dels drets socials i culturals.

Neus Truyol ha expressat la preocupació de Més per Palma per l’agermanament amb Perpinyà impulsat pel PP i Vox, que considera «un acte de servilisme a una ideologia que atempta contra els valors de democràcia i de pluralitat». «Mentre que a Europa es manté un cordó sanitari contra l’extrema dreta, el batle Martínez i el PP opten per legitimar aquesta ideologia d’odi i divisió», ha declarat Truyol.

Davant aquesta deriva preocupant que fa avançar la dreta xenòfoba a nivell global, Més per Palma, com a partit local no aliè a allò que passa al món, aposta per «establir vincles amb les forces democràtiques d’arreu que comparteixen els seus valors de diversitat i respecte». «Per aquest motiu rebutjam un agermanament entre Palma i Perpinyà que impulsa una agenda de divisió, però d’altra, volem enfortir els nostres lligams amb les entitats i les persones que sí defensen la nostra cultura i la democràcia a la Catalunya Nord», ha assegurat Truyol

Amb aquesta visita, Més per Palma es compromet a lluitar «contra qualsevol intent d’imposar la xenofòbia i el neofeixisme» i reafirma el seu «compromís amb una Palma inclusiva, democràtica i respectuosa amb els drets socials de tots els seus ciutadans».