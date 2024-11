Més per Menorca demana a totes les administracions que no permetin ni legalitzin construccions en zones inundables

Més per Menorca fa una crida a la responsabilitat de totes les administracions públiques per a tenir en compte la importància d’evitar construir en zones inundables. En aquest sentit, el partit ecosobiranista demana que no es permeti construir noves edificacions en zones que tenen risc d’inundació, així com que tampoc no es puguin legalitzar construccions existents.

Segons el coordinador general del partit, Esteve Barceló, «hem de veure les darreres DANAs patides a les Illes Balears i ara a altres indrets de la Península com un avís i una oportunitat per no cometre més errors i començar a reorientar les polítiques públiques amb l’objectiu de protegir la ciutadania d’aquests fenòmens».

Barceló assenyala que «per minimitzar les conseqüències d’aquests fenòmens, la clau és prevenir i estar preparats per actuar ràpidament», per això, des de Més per Menorca proposen «revisar quines zones són més propenses a veure’s afectades per les avingudes o desbordaments de torrents tenint en compte les adversitats del canvi climàtic i al mateix temps emprar totes les eines en procés d’implantació per generar els avisos a la població en temps real».

Per aquest motiu, Més per Menorca ha enregistrat una proposta al Consell Insular per a fer efectiva la petició a totes les administracions perquè no permetin ni legalitzin més construccions en zones inundables, així com revisar la cartografia per identificar totes les zones en perill i actualitzar la planificació hidrològica i els plans d’emergències. El partit també elevarà aquesta proposta al Parlament i als ajuntaments de Menorca.

El coordinador menorquinista demana «una reflexió acurada i rigorosa d’aquesta emergència, fugir del partidisme i trobar el màxim consens perquè s’evolucioni de forma ràpida i efectiva a favor de la seguretat ciutadana». En aquest sentit, Barceló considera que «hem de ser conscients que deixar de construir en zones inundables i donar els avisos quan toca pot salvar vides i aquest ha de ser el punt de partida on tots els partits ens hauríem de trobar».