PP i Vox rebutgen una iniciativa del PSIB contra el transfuguisme

El ple del Parlament ha rebutjat aquest dimarts, amb els vots en contra del PP i Vox, a més dels no adscrits i el diputat de Formentera, una iniciativa del PSIB contra el transfuguisme.

La moció del PSIB, que ha defensat el diputat Carles Bona, reclamava a les formacions que no es beneficiïn del vot de trànsfugues i no sostenir governs amb trànsfugues. També contenia punts sobre la consideració de trànsfuga entenent que es dona aquesta consideració quan «traint el subjecte polític amb què es varen presentar a les eleccions abandonin o siguin expulsats».

Bona ha criticat el vot en contra del PP argumentant que la intenció de la moció era dissuadir de les pràctiques trànsfugues i no vulnerar els drets de cap diputat.

Vox ha rebutjat la iniciativa per «inconstitucional», el mateix argument emprat pel no adscrit Agustín Buades, que havia registrat un escrit perquè no es debatés la proposta. MÉS per Mallorca ha donat suport a la iniciativa remarcant que el transfuguisme desvirtua la democràcia.