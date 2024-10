El Pi: «Fa sis anys de la catàstrofe de Sant Llorenç i encara no han estat capaços de posar el sistema d'alertes en marxa»

El president d’El Pi-Proposta per les Illes Balears, Tolo Gili, ha reclamat la posada en marxa del sistema d’alertes per a «advertir a la població que ha passat qualque desgràcia». «Fa anys que es va anunciar aquest sistema, fins i tot el Govern va fer proves fa mig any, però dies com avui que hi ha zones de Mallorca que ha plogut més de 100 litres per metres quadrat, torrents desbordats, zones inundades i amb carreteres tallades no hi ha cap mena de missatge», denuncien.

La formació recorda que el passat mes d’abril es varen fer proves d’un sistema d’alertes que envia un SMS en cas d’una catàstrofe o una emergència com un incendi, una explosió o una inundació. «Perquè quan plou d’aquesta manera, es desborden torrents o es tallen carreteres no es posa en funcionament aquest avís?», es demanen des de la formació. «Almanco, els veïnats de les zones afectades sabrien com actuar», apunten.

Concretament, aquest dilluns, Mallorca s’ha despertat amb moltes carreteres tallades, inundacions, diversos rescats i centenars d'intervencions per part dels serveis d’emergències. «Si existeix aquest sistema d’alertes, per què no s’utilitza? Fa sis anys de la catàstrofe de Sant Llorenç i encara no han estat capaços de posar aquest sistema en marxa? Ja és hora», recorda Gili. «La seguretat és el més important i el Govern no pot estar sis anys fent proves. Ha d’instaurar aquest sistema ja!», ha sentenciat.