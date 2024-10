EUIB presenta 'La convocatòria per la democràcia', un procés polític d'escolta per a aconseguir la unitat popular

Esquerra Unida de les Illes Balears (EUIB) ha presentat aquest dissabte, a l'espai SUS Cultura de Palma, 'La convocatòria per la democràcia', amb la voluntat d'iniciar un procés polític «per interpel·lar al conjunt de la societat a construir des del concret una proposta política, que l'organització es vol fer pròpia».



A l'assemblea ha assistit Antonio Maíllo, coordinador federal d'IU, on ha expressat la voluntat que la política ha de canviar la manera d'enfocar-se i que qualsevol procés polític «s'ha de basar en la profunda radicalitat democràtica». Això implica, tal com han destacat, «l'obligació d'escoltar i fer partícep al màxim de la societat, amb l'objectiu que la gent es faci seva la política, i no com un element estrany en el seu dia a dia».



Segons EUIB, l'objectiu de la convocatòria «és recollir i construir col·lectivament propostes al voltant del món laboral, el model socioeconòmic, l'habitatge, els feminismes i la crisi ecosocial, la pau i l'acollida». Així, cerquen «situar la política en el centre del debat i sobretot fer una política centrada en la gent normal i corrent, com a element profundament transformador de la situació política actual».



Paral·lelament EUIB, continuarà treballant amb la resta d'organitzacions sindicals, socials i polítiques, per assolir primer la unitat d'acció, així com mantenir el compromís «per a la creació d'un front ample de cara al pròxim cicle electoral, reafirmant el compromís de construir la unitat de l'esquerra».



En paraules d'Antonio Maíllo, «feim una crida directa a la gent que vulgui fer feina, per un país d'esperança, enfront de la por que propaga la dreta i l'extrema dreta. No es tracta de defensar la democràcia, tal com se l'entén avui dia, sinó defensar-la com el poder del poble, com a model de justícia social».



En paraules de Juanjo Martínez, coordinador general d'EUIB, «és una aposta per a la construcció col·lectiva democràtica i la defensa de la unitat. Ens comprometem a ambdues coses al servei del conjunt de la societat».