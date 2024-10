L'Assemblea Municipalista de MÉS acorda impulsar ordenances municipals de Memòria Democràtica a tots els ajuntaments

L'Assemblea Municipalista de MÉS per Mallorca ha acordat aquest dissabte, durant la seva reunió a Llubí, que la formació ecosobiranista impulsarà ordenances municipals de Memòria Democràtica a tots els ajuntaments. Aquestes ordenances són pioneres, no només a escala municipal, sinó també de les Illes Balears i l'Estat i pretenen fer front a la derogació de la llei de Memòria Democràtica que plantegen PP i Vox.

«Aquesta proposta neix com a reacció a la derogació de la llei de Memòria Històrica que es durà a terme per part del Govern de Prohens i Vox i donarà cobertura a tots aquells aspectes que, amb aquesta revocació, quedaran orfes», ha explicat el batle d'Esporles, Josep Ferrà. De fet, Esporles, amb govern municipal i batlia de PAS-MÉS per Esporles, ha estat el primer municipi on el passat dijous es va aprovar una moció a la comissió informativa instant a l'aprovació de la normativa en el pròxim ple municipal, on serà aprovada definitivament.

En la mateixa línia, la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon, ha assegurat que «hem de saber-nos hereus de la lluita per la justícia social i la llibertat que van dur a terme els nostres avantpassats, assassinats, represaliats i atemorits per un cop d'estat feixista i una dictadura franquista durant més de 40 anys. El mínim és servar la memòria i continuar la lluita».

Així, l'òrgan del partit ecosobiranista que reuneix als batles i batlesses i regidors i regidores de la formació ha acordat impulsar ordenances municipals de Memòria Democràtica a tots els ajuntaments. Unes normatives «integrals i completes» que recolliran tots aquells aspectes que, segons les diferents lleis autonòmiques i estatals, siguin de competència municipal.

D'aquesta manera, les ordenances contemplaran mesures dirigides a les víctimes, accions de reparació i reconeixement, actuacions de protecció de la documentació de la Memòria Democràtica de les Illes Balears, l'impuls de seccions museístiques, arxius i bibliografia de la Memòria Democràtica; la creació de comissions de memòria o l'elaboració de materials didàctics dirigits a la comunitat educativa dels municipis, entre altres mesures.