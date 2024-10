MÉS per Mallorca demana al Govern un pla a llarg termini per a «dignificar la tasca docent»

MÉS per Mallorca ha demanat al conseller d’Educació un pla a llarg termini per a «dignificar la tasca docent» durant la seva compareixença davant la comissió d’Educació del Parlament per a donar explicacions sobre el procés d’adjudicacions d’interins en aquest curs. En aquest sentit, el partit ecosobiranista ha retret i criticat el caos i incerteses generades a famílies i docents que va suposar aquest procés i li ha demandat solucions perquè no es torni a repetir.

«La tasca d’educar als infants i joves és fonamental però molt poc reconeguda al nostre país. Resulta imprescindible que les administracions públiques desenvolupin un pla a llarg termini per dignificar la tasca docent», ha defensat la diputada de MÉS per Mallorca, Maria Ramon.

En aquest sentit, el partit ecosobiranista considera que la dignificació de la tasca docent és una qüestió i un reclam dels sindicats educatius que «no pot esperar més», així com tampoc la implementació del pla per a la reducció de la burocràcia que «malmet la salut del professorat amb una càrrega de feina del tot innecessària».

Així mateix, MÉS per Mallorca reclama la millora dels salaris, la recuperació del poder adquisitiu, la revalorització social de la professió, la rebaixa de les ràtios, la millora de l’atenció a la diversitat i la posada en marxa d’un pla d’infraestructures de país que superi els cicles electorals i acabi amb els centres de primera i de segona.

A més també, el partit ecosobiranista considera que el plus per a places de difícil cobertura impulsat per la conselleria d’Educació no posa solució als problemes estructurals com és posar fi a l’emergència habitacional, amb una millora significativa de la indemnització per residència, i l’impuls de polítiques de decreixement turístic, diversificació econòmica i de canvi de rumb del model econòmic del país.

Finalment, MÉS per Mallorca ha reiterat al conseller d’Educació la necessitat de revertir i posar fre a totes les mesures contràries a la normalització del català a les aules, com el fracassat Pla de Segregació Lingüística i revertir els milions pressupostats per a resoldre els problemes reals del sistema educatiu.