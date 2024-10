El Parlament constata la necessitat de reduir la pressió nàutica i posar fi als fondejos incontrolats

El Parlament ha aprovat la Proposició no de Llei de MÉS per Mallorca per a la reducció de la pressió nàutica, eliminar els fondejos incontrolats i acabar amb l’impacte sobre la posidònia oceànica.

«La pressió nàutica massiva que pateix la nostra mar i les nostres platges es troba a un punt de col·lapse completament inassumible social i mediambiental, i és urgent implementar mesures de control i decreixement», ha lamentat el diputat de MÉS per Mallorca Ferran Rosa.

Davant aquesta realitat i amb la voluntat de reduir la pressió nàutica, eliminar els fondejos incontrolats i acabar amb l’impacte sobre la posidònia oceànica, MÉS per Mallorca va registrar una Proposició no de Llei que aquest dimecres ha estat votada i aprovada per la comissió d’Ordenació del Territori del Parlament.

En concret, s’ha aprovat instar el Govern i el Govern de l’Estat a finalitzar els projectes en tramitació d’implantació de camps de boies allà on hi ha praderies d’alt valor i praderies a regular i, una vegada siguin efectius, impulsar nous camps de boies sobre la base a criteris tècnics i mediambientals.

Així mateix, també s’ha aprovat el punt relatiu a instar el Govern de l’Estat a incrementar notablement els efectius de control marítim d’embarcacions a les aigües de les Illes Balears, per tal de garantir el compliment de les limitacions de navegació i fondeig que existeixen en els diferents indrets de la nostra costa, així com a fer efectiu el traspàs de les competències relatives a les làmines d’aigua previstes en el Pla General de Ports de les Illes Balears perquè el Govern pugui impulsar la implantació dels camps de boies previstos en el Pla.

Tanmateix, MÉS per Mallorca lamenta que el Partit Popular hagi impedit l’aprovació del punt relatiu a instar el Govern a dur a terme un abalisament urgent de les àrees on es preveuen camps de boies mentre es contracten i tramiten els projectes de camp de boies, als efectes d’assegurar que els fondejos no interfereixen en la seguretat dels banyistes.

En aquest sentit, cal recordar que el passat juliol, el partit ecosobiranista va denunciar que Ports IB no està implementant els camps de boies previstos al Pla General de Ports i instaren el Govern de Prohens a impulsar-los de forma urgent, així com allà on hi ha praderies d’alt valor i praderies a regular, i a dur a terme un abalisament urgent de les àrees on es preveuen aquests camps mentre es contracten i tramiten els projectes.