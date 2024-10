Salas: «No feia falta ser en Rappel per saber que les carreteres de Mallorca estan saturades»

El portaveu d’El Pi al Consell de Mallorca, Antoni Salas, insisteix: «No havia de ser en Rappel per saber que les carreteres mallorquines estan saturades. Ja hauríem d’haver posat en marxa actuacions concretes i urgents. Hem de limitar l’entrada de cotxes, limitar els cotxes de lloguer i millorar el transport públic. Ja ho sabíem que estam saturats», insisteix Salas.

Les declaracions de Salas s’han fet després de les declaracions del president del Consell, Llorenç Galmés, sobre l’estudi de càrrega de vehicles de Mallorca. «Està molt bé tenir un estudi, però no feia falta saber el resultat per a saber que Mallorca està saturada», insisteix Salas. «Aplaudim les mesures, però arriben tard. Han tardat un any i mig per fer un estudi de càrrega en comptes de posar fil a l’agulla a una situació evident».

A més, la formació ha tornat a reclamar les competències de transport per fer un Pla integral de mobilitat terrestre de Mallorca. «Necessitam un pla de mobilitat a llarg termini que connecti la xarxa de metro a Ciutat, una xarxa de tren i bus a la Part Forana, sense oblidar-nos del conjunt de carreteres de la nostra illa», recorda Salas.