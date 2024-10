Volen restringir la compravenda de cases a no residents i empreses i de segones residències

MÉS per Mallorca ha registrat una proposició de llei al Parlament per a garantir l'ús residencial dels habitatges i contra l'especulació a les Illes Balears. El partit ecosobiranista planteja que els municipis puguin restringir la compravenda d'habitatges a persones no residents, la compravenda de cases a persones jurídiques, així com la compravenda de segones residències per tal d'assegurar el dret d'accés en condicions assequibles a un habitatge digne i adequat, i evitar que l'impedeixin les dinàmiques especulatives. Les mesures s'aplicarien durant un període de deu anys, acabats els quals s'hauran de renovar o donar per finalitzades.



«Davant una situació d'excepcionalitat s'han d'adoptar mesures excepcionals i l'emergència habitacional que vivim ho requereix», ha afirmat el coordinador general i portaveu parlamentari de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia. En aquest sentit, Apesteguia ha recordat que, d'acord amb les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), el preu mitjà de l'habitatge ha augmentat un 30% en els darrers cinc anys, mentre que el lloguer ha crescut un 40% en el mateix període, una situació que afecta especialment les persones joves i les famílies amb ingressos baixos, dificultant l'accés a una llar digna. «S'ha d'intervenir el mercat immobiliari i acabar amb l'especulació amb l'habitatge, les cases són per viure-hi no per fer-hi negoci i tothom ha de tenir garantit el dret a tenir un lloc digne on viure», ha defensat Apesteguia.



Així, davant la situació d'emergència habitacional, la proposició de llei de MÉS per Mallorca planteja que, amb l'objectiu de garantir el dret d'accés en condicions assequibles a un habitatge digne i adequat i evitar que l'impedeixin les dinàmiques especulatives, i en aquest sentit regular de forma extraordinària i temporal la compravenda d'habitatges en aquells municipis en què el mercat immobiliari estigui en una situació de gran tensió i l'accés a un habitatge assequible no estigui garantit a la major part de la població resident, els municipis puguin aplicar una, dues o tres de les mesures següents: restricció de la compravenda d'habitatges a persones no residents, restricció de compravenda de cases a persones jurídiques i/o restricció de compravenda de segones residències.



Per aplicar alguna d'aquestes tres mesures, o totes elles, els municipis hauran de complir amb un mínim de tres dels requisits continguts en l'article 6 de la proposició de llei de MÉS per Mallorca. A més, la durada de l'efectivitat de les mesures acordades pels municipis serà per un període de deu anys, acabats els quals s'haurà de renovar o donar per finalitzada.